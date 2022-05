Meravigliosi viaggi di gruppo organizzati nel mondo tra sicurezza e libertà

Oramai è tempo d’estate e questa stagione, per tantissimi, è sinonimo di vacanze. La voglia di partire e allontanarsi dalla frenesia quotidiana è tanta, così come l’esigenza di rilassarsi e la voglia di trascorrere del bel tempo in una destinazione da sogno.

Per vacanze impeccabili non c’è niente di meglio che prenotare dei viaggi di gruppo organizzati nel mondo, meglio se da travel company online accreditate e conosciute in tutto il mondo come Tramundi. Un grande vantaggio che permette di lasciarsi trasportare in toto nella località preferita senza troppe preoccupazioni, eliminando la fatica della burocrazia e delle prenotazioni.

Inoltre, è un modo per viaggiare in tutta sicurezza, soprattutto all’estero, ora che l’emergenza sanitaria da Coronavirus ha stravolto le abitudini dei traveller. In quest’ottica, l’ideale è scegliere la meta preferita lasciando tutto il resto all’organizzatore. Scegli quindi la tua esperienza di viaggio decidendo dove vuoi trascorrere il tuo tempo: se tra la natura, i monti, al mare o in città.

Un’idea può essere quella di partire verso la Malesia, nel sud est asiatico, per ammirare la capitale Kuala Lumpur, fare acquisti nei mercati galleggianti, ammirando i palazzi e i templi per poi raggiungere – passando tra laghi, cascate e una natura mozzafiato – piccoli villaggi e piantagioni di tè.

Un’altra idea può essere quella di volare a Colombia, nel Sud America, per fare un walking tour a Bogotà, assaggiando caffè locale e scoprendone tutti i segreti per poi tornare a Santa Fé de Antioquia e Cartagena, la “Perla dei Caraibi”, nota per la sua architettura coloniale e l’ottima cucina. Per un viaggio in totale relax non c’è niente di meglio che un tour all’isola di Bali, in Indonesia.

Le spiagge dorate e il mare cristallino sono un vero sogno, ma qui si può anche passeggiare nell’entroterra per scoprire i templi oppure prendere una barca per fare snorkeling con le tartarughe, ammirare da vicino le statue sommerse, esplorare l’isola di Gili Meno o fare un corso di cucina indonesiana.

E che dire della Thailandia? Un viaggio di gruppo in questa terra è l’ideale per ammirare i templi dorati di Bangkok, pedalare attraverso villaggi e risaie, attraversare il maestoso Parco Nazionale Doi Phu Kha e partecipare a qualche corso di meditazione buddista Vipassana. Insieme ad altri viaggiatori e appassionati di nuove scoperte come te, la prossima estate potrai anche dirigerti verso il Perù.

Ovviamente qui dovrai visitare una delle Meraviglie del Mondo, ovvero il sito di Machu Picchu, a 2.490 metri, con le rovine della città perduta degli Inca, oltre a Lima, cuore commerciale, culturale e politico del Paese. (nota stampa).