Pantanella si rifà il look ma niente cantiere per gli impianti sportivi

Statoquotidiano.it, 4 maggio 2022. Proseguono i lavori in zona Pantanella per eliminare le situazioni di pericolo circa la mobilità viaria e pedonale e in vista della fruizione della struttura.

Il Comune ha approvato il primo stato di avanzamento dei lavori, programmati sulle radici di 85 alberi siti in via Cavotta e in via Lussemburgo nonché quelle di sosta prospicenti il Centro polifunzionale e i camminamenti perimetrali. (Foto in copertina e nel testo).

La soluzione progettuale elaborata prevede la bonifica di tutte le superfici che evidenziano alti livelli di degrado e la sostituzione (ora avvenuta parzialmente) della presente pavimentazione impermeabile con una pavimentazione drenante che permetta la permeabilità all’acqua e l’ossigenazione del suolo. È stata effettuata, inoltre, la riquadratura più ampia al colletto degli alberi e interventi di bonifica delle aree di parcheggio adiacenti al parco.

Ma la struttura interna di Pantanella, quella degli impianti sportivi da ultilizzare, rimane bloccata a com’era nel 2019, quando fu affidata a Consport- dopo 25 anni di resistenza a incuria e vandalismi- e non si vede all’orizzonte nessuna cantierizzazione dei lavori. Perché? Lo abbiamo chiesto al presidente di Consport, che ha ottenuto la concessione per 8 anni, Antonello De Leonardis. “La casa del custode è occupata da una famiglia, finché resta questa la situazione non possiamo iniziare i lavori”. Il problema è identico a quello di due anni fa per cui il cantiere non si è mai messo a lavoro.

“Tutto dipende da questo manufatto di 100mq, la “casa del custode” in cui ci sono tutte le utenze e gli spogliatoi, che dovranno essere rifatti. Noi del Consorzio non vogliamo buttare fuori nessuno, sappiamo che dentro c’è una famiglia con figli. Se hanno i requisiti, possono avere una casa popolare, altrimenti ci sono i mezzi secondo legge per risolvere questa situazione”.

In questi mesi si sono sentiti con i dirigenti del Comune: “Le strutture amministrative si sono messe a disposizione per risolvere la situazione, c’è stata massima disponibilità dell’ufficio allo sport, ma questa problematica dovrebbe farla propria a questo punto il commissario. Dopo due mesi di lockdown un quartiere come la Macchia Gialla non può avere il suo parco, non è una cosa bella né civile”.

Secondo progetto, nel parco utilizzato, si potranno praticare varie discipline sportive. Sono state aggiunte, rispetto allo schema originario, le attività legate al tennis e i lavori andranno avanti con 3 step: due campi di calcetto polivalenti, anche per pallavolo e tennis, riqualificazione del campo di pattinaggio esistente con campi di basket, un campo di calcio. Sì ma quando?

Paola Lucino, 4 maggio 2022