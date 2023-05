Cocaina nascosta in cucina: un arresto sui Monti Dauni

FOGGIA – Ieri sera i carabinieri di Bovino coadiuvati dai colleghi di Deliceto, durante un servizio di polizia giudiziaria finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti a Deliceto, hanno arrestato R.M. per droga.

Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato in una credenza della cucina 15 dosi di cocaina per un totale complessivo di circa 10 grammi. Rinvenuti, inoltre, un bilancino di precisione, una paio di forbici, diverse buste di plastica e nastri isolanti, materiale da utilizzare per il confezionamento. Lo riporta L’Immediato.