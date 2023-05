Finanziamento illecito, Emiliano: “Sapevo di essere innocente”

BARI – “Sapevo sin dall’inizio di queste indagini durate 5 anni di essere completamente innocente.

Il fatto che finalmente oggi lo abbia accertato il giudice mi dà una grande gioia, non tanto per me, ma per tutte le persone che mi vogliono bene e soprattutto per la Puglia che rappresento”. È il commento del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alla sentenza del Tribunale di Torino.

“Ringrazio il mio avvocato, Gaetano Sassanelli, che in questi lunghi anni mi ha difeso nel processo, in un momento per me di sofferenza patita in silenzio per scelta e per rispetto della Magistratura. Sono certo – aggiunge Emiliano all’ANSA – che anche Claudio Stefanazzi riuscirà a dimostrare la sua assoluta estraneità ai fatti contestati. Bisogna sempre avere fiducia nella giustizia”.