Foggia, Leonardo: lo stabilimento produttivo di aerei riprende quota

FOGGIA – Riprende la produzione della Leonardo Company che annovera in Puglia i suoi più importanti centri produttivi per la realizzazione di fusoliere e stabilizzatori di coda destinati ai Boeing 787 di moderna generazione.

I siti di Grottaglie e di Foggia riprendono quota e rientrano le paure di un ulteriore ricorso alla cassa integrazione. E proprio dal Boeing giungono conferme incoraggianti per i due stabilimenti pugliesi che passeranno da una produzione mensile di componenti per tre velivoli ad una produzione mensile per cinque, entro la fine del 2023. Dal 2025 si passerà a produrre 10 fusoliere e 10 stabilizzatori di coda al mese.

Fonte: oraquadra

E questo grazie all’incremento del portafoglio-ordini di Boeing che può contare su contratti già acquisiti per la realizzazione di 4500 velivoli per un valore di 334 miliardi di dollari. Insomma, i velivoli in fibra di carbonio sono sempre più richiesti sul mercato mondiale aeronautico e aerospaziale. Lo riporta un articolo di Salvatore Catapano su rainews.it