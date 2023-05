Manfredonia-Bisceglie: misure di sicurezza e limitazioni al traffico

MANFREDONIA (FOGGIA) – Domenica 7 Maggio 2023 verrà disputato l’incontro di calcio tra la S.S. Manfredonia Calcio 1932 e la A.S. Bisceglie Calcio 1913.

Ieri, 3 maggio, è stato effettuato un apposito sopralluogo con le Forze di Polizia e l’UTC del Comune e la Società sportiva per definire le misure di sicurezza, poiché – come riportato in una Ordinanza “tale manifestazione sportiva comporterà l’affluenza in forma individuale ed organizzata di numerosi tifosi e che sussistano, pertanto, esigenze di sicurezza della circolazione e di interesse collettivo”.



Ravvisata la necessità di interdire il traffico veicolare e vietare la sosta di tutte le categorie di veicoli sulle strade interessate al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione per giorno 7 maggio 2023, dalle ore 08.00 alle ore 20.00:

E’ interdetta la circolazione di tutte le categorie di veicoli nonché disposto il divieto di sosta e fermata in Viale Miramare, nel tratto compreso tra Piazzale Ferri sino all’intersezione con viale Beccarini (zona rotonda di viale Miaramare). La chiusura al traffico è disposta anche per tutte le traverse presenti sul predetto itinerario, nelle quali, tuttavia, sarà consentita la sosta.E’ interdetta la circolazione di tutte le categorie di veicoli in via Dell’Arcangelo, nel tratto compreso tra l’intersezione di Corso Manfredi sino a viale Miramare.



E’ interdetta la circolazione di tutte le categorie di veicoli nonché disposto il divieto di sosta e fermata in via Ettore Fieramosca. La sosta dei veicoli dei tifosi ospiti sarà consentita esclusivamente nel tratto compreso tra lo sbarramento realizzato nei pressi

dello stadio sino all’intersezione con viale Beccarini. E’ interdetta la circolazione di tutte le categorie di veicoli in via San Giovanni Bosco, nel tratto compreso tra via Alessandro

Volta e via dell’Arcangelo.



L’accesso in viale Miramare, nel tratto compreso tra Piazzale Ferri e viale Beccarini sarà consentito solo all’autobus della squadra ospite, ai calciatori del Manfredonia e ai presidenti delle rispettive società. L’ASE S.p.a., società addetta al conferimento dei rifiuti, dovrà provvedere a svuotare preventivamente tutti i contenitori dei

rifiuti presenti lungo intero itinerario interessato dalla manifestazione sportiva. La S.S. Manfredonia Calcio 1932, al fine di ottemperare tutte le condizioni di sicurezza, dovrà provvedere a liberare dai sassi tutti gli spazi verdi presenti in Piazzale delle Capitanerie di Porto, ciò al fine di evitare che gli stessi possano essere usati impropriamente in caso di disordini.

Ordinanza incontro calcio Manfredonia Bisceglie 4 maggio 2023-2