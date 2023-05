Monte Sant’Angelo – Riuscita appieno la due giorni di ciclismo femminile extra-regionale per esordienti e allieve nel ponte del 1°maggio con il Trofeo Rosa a Monte Sant’Angelo (Trofeo Rosa-I due Siti UNESCO) e la Giornata Rosa a Ortanova (Coppa Pantani RDR).

Due eventi che hanno permesso un salto di qualità notevole in termini di partecipazione da quasi tutte le regioni d’Italia, rispetto allo scorso anno nell’evento organizzato a Vieste con una forte impronta data nel dietro le quinte da parte del comitato regionale FCI Puglia del presidente Giuseppe Calabrese, con relativa assegnazione delle maglie di campionesse regionali.

A curare la parte organizzativa della gara del 30 aprile a Monte Sant’Angelo l’omonimo sodalizio presieduto da Pasquale Totaro. Tante emozioni nonostante la nebbia che avvolgeva il paese e obiettivo podio raggiunto per Marzia Bersellini (Asd Gioca in Bici-Oglio Po), Nina Marinini (Biesse – Carrera) e Letizia Esposto Giovanelli (Bicifestival) tra le esordienti primo anno, Anna Bonassi (Mazzano Asd), Sara Peruta (Valcar – Travel & Service) e Vivienne Cassata (Busto Garolfo) tra le ragazze di secondo anno, Elena De Laurentiis (Team Di Federico), Giulia Zambelli (Valcar – Travel & Service) e Maria Acuti (Asd Gioca in Bici-Oglio Po) tra le allieve.

In una festività del 1°maggio condizionata dalla pioggia, ad Orta Nova ha avuto luogo per l’altra gara messa in cantiere dalla Pantani RDR di Luigi Marseglia nella quale si sono imposte all’attenzione Emma Cocca (Mazzano Asd), Giulia Lombardi (SC Cesano Maderno) e Valeria De Rensis (Asd Gioca in Bici-Oglio Po) tra le esordienti primo anno, Anna Bonassi (Mazzano Asd), Sara Peruta (Valcar – Travel & Service) e Irene Ferrari (Asd Gioca In Bici-Oglio Po) tra le ragazze di secondo anno, Elena De Laurentiis (Team Di Federico), Margot Buldrini (Bicifestival) e Giulia Erja Bianchi (Biesse – Carrera) tra le allieve.

Giuseppe Calabrese, presidente regionale FCI Puglia: “Grazie al movimento femminile extra-regionale che ha voluto onorare con la presenza questa memorabile due giorni in Puglia. Non nascondo l’enorme soddisfazione ed anche la commozione per aver realizzato il sogno delle ragazze di poter gareggiare qui nel Sud. Portare 140 atlete a Monte Sant’Angelo e 120 ad Orta Nova dimostra che il lavoro nel dietro le quinte, su input del nostro comitato regionale, ha dato i suoi frutti”.

“Neanche la nebbia a Monte Sant’Angelo e il brutto tempo ad Orta Nova ci hanno fermati. Abbiamo compiuto un’autentica impresa, questa è la Federciclismo vincente del nostro presidente Cordiano Dagnoni. Dalle istituzioni locali di Monte Sant’Angelo e di Orta Nova, oltre alle società Mtb Monte Sant’Angelo di Pasquale Totaro e Pantani RDR di Luigi Marseglia, giunge dal mio cuore un grazie, così come lo rivolgo a tutti quelli che hanno fatto squadra in questo progetto, assieme alla grande famiglia della Federazione Ciclistica Italiana“.

LE CAMPIONESSE REGIONALI FCI PUGLIA STRADA

Esordienti primo anno: Maria Vittoria Quarta (Kalos)

Esordienti secondo anno: Silvia Leonetti (Andria Bike)

Allieve: Angelica Brucoli (Avis Bike Ruvo)

LE LEADER DEL TROFEO ROSA DOPO LA SETTIMA PROVA DI MONTE SANT’ANGELO

Esordienti primo anno: Isabel Di Sciuva (Cicli Fiorin)

Esordienti secondo anno: Anna Bonassi (Mazzano Asd)

Allieve: Maria Acuti (Asd Gioca In Bici-Oglio Po)

Esordienti primo anno società: SC Cesano Maderno

Esordienti secondo anno società: Valcar Travel&Service

Allieve: Asd Gioca In Bici-Oglio Po

MONTE SANT’ANGELO – ARRIVO DONNE ESORDIENTI 1°ANNO

1° Marzia Bersellini (Asd Gioca in Bici-Oglio Po)

2° Nina Marinini (Biesse – Carrera)

3° Letizia Esposto Giovanelli (Bicifestival)

4° Isabel Di Sciuva (GS Cicli Fiorin Asd)

5° Viola Zambelli (Biesse – Carrera)

6° Irene Pancheri (SC Cesano Maderno)

7° Nicole Navazio (Busto Garolfo)

8° Maria Vittoria Quarta (Kalos)

9° Teodora Castelli (Bicifestival)

10° Emma Cocca (Mazzano Asd)

11° Giulia Bani (Asd Gioca in Bici-Oglio Po)

12° Valeria De Rensis (Asd Gioca In Bici-Oglio Po)

13° Elena Geppi (UC Donoratico)

14° Marta Rebba (Valcar – Travel & Service)

15° Giulia Lombardi (SC Cesano Maderno)

MONTE SANT’ANGELO – ARRIVO DONNE ESORDIENTI 2°ANNO

1° Anna Bonassi (Mazzano Asd)

2° Sara Peruta (Valcar – Travel & Service)

3° Vivienne Cassata (Busto Garolfo)

4° Irene Ferrari (Asd Gioca In Bici-Oglio Po)

5° Giorgia Massari (Pedale Casalese Armofer)

6° Martina De Vecchi (Valcar – Travel & Service)

7° Beatrice Naturani (Biesse – Carrera)

8° Ginevra Bacci (Ciclistica S.Miniato-S.Croce)

9° Carlotta Ronchi (Valcar – Travel & Service)

10° Anna Mucciarini (AC Serramazzoni)

11° Elisa Ricci (Biesse – Carrera)

12° Luisa Antea Boldini (Busto Garolfo)

13° Jolanda Sambi (Calderara Stm Riduttori)

14° Aurora Masi (Zhiraf Guerciotti Toscano)

15° Viola Barbieri (Valcar – Travel & Service)

MONTE SANT’ANGELO – ARRIVO DONNE ALLIEVE

1° Elena De Laurentiis (Team Di Federico)

2° Giulia Zambelli (Valcar – Travel & Service)

3° Maria Acuti (Asd Gioca in Bici-Oglio Po)

4° Margot Buldrini (Bicifestival)

5° Giulia Limonta (Valcar – Travel & Service)

6° Angelica Coluccini (Racing Team Fanelli)

7° Carlotta Colombo (SC Cesano Maderno)

8° Sofia Delle Fontane (Vangi Ladies Cycling Team)

9° Giulia Erja Bianchi (Biesse – Carrera)

10° Gloria Vezzosi (Asd Gioca in Bici-Oglio Po)

11° Aurora Marrocu (Crazy Wheels – Cycling Academy)

12° Alejandra Maria Lopez (Team Nardecchia -Montini)

13° Sara Riccio (Calderara Stm Riduttori)

14° Vanessa Moreschi (Biesse – Carrera)

15° Alice Testone (Team Di Federico)

16° Giulia Beretta (SC Cesano Maderno)

17° Elisa Corradetti (Team Di Federico)

18° Eva Zandri (Team Di Federico)

19° Sofia Pezzotta (Valcar – Travel & Service)

20° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti Toscano)

ORTA NOVA – ARRIVO DONNE ESORDIENTI 1°ANNO

1° Emma Cocca (Mazzano Asd)

2° Giulia Lombardi (SC Cesano Maderno)

3° Valeria De Rensis (Asd Gioca in Bici-Oglio Po)

4° Giulia Bani (Asd Gioca in Bici-Oglio Po)

5° Nicole Navazio (Busto Garolfo)

6° Nina Marinini (Biesse – Carrera)

7° Teodora Castelli (Bicifestival)

8° Viola Zambelli (Biesse – Carrera)

9° Letizia Esposto Giovanelli (Bicifestival)

10° Beatrice Trabucchi (Pedale Casalese Armofer)

11° Adua Ghidini (Mazzano Asd)

12° Giorgia Ravanelli (Valcar – Travel & Service)

13° Irene Pancheri (SC Cesano Maderno)

14° Marzia Bersellini (Asd Gioca In Bici-Oglio Po)

15° Anita Mangeri (Valcar – Travel & Service)

ORTA NOVA – ARRIVO DONNE ESORDIENTI 2°ANNO

1° Anna Bonassi (Mazzano Asd)

2° Sara Peruta (Valcar – Travel & Service)

3° Irene Ferrari (Asd Gioca In Bici-Oglio Po)

4° Carlotta Ronchi (Valcar – Travel & Service)

5° Vivienne Cassata (Busto Garolfo)

6° Aurora Masi (Zhiraf Guerciotti Toscano)

7° Ginevra Bacci (Ciclistica S.Miniato-S.Croce)

8° Asia Vanuzzo (Bicifestival)

9° Luisa Antea Boldini (Busto Garolfo)

10° Vivian Micheloni (Bicifestival)

11° Elisa Ricci (Biesse – Carrera)

12° Beatrice Naturani (Biesse – Carrera)

13° Alessia Zappella (Valcar – Travel & Service)

ORTA NOVA – ARRIVO DONNE ALLIEVE

1° Elena De Laurentiis (Team Di Federico)

2° Margot Buldrini (Bicifestival)

3° Giulia Erja Bianchi (Biesse – Carrera)

4° Angelica Coluccini (Racing Team Fanelli)

5° Alice Testone (Team Di Federico)

6° Eva Zandri (Team Di Federico)

7° Emma Franceschini (Zhiraf Guerciotti Toscano)

8° Misia Belotti (Valcar – Travel & Service)

9° Giulia Beretta (SC Cesano Maderno)

10° Ginevra Di Girolamo (Racing Team Fanelli)

11° Valentina Sangiorgio (Cicli Fiorin Asd)

12° Chiara Caporaso (Amicisuperski)

13° Sofia Farina (SC Cesano Maderno)

14° Elisa Corradetti (Team Di Federico)

15° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti Toscano)

Comunicato Stampa FCI Comitato Regionale Puglia