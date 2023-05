Riccardi vs Rotice: “Benvenuti nella terra dei cachi (quando la realtà supera la fantasia”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Che fossimo caduti nel baratro era ormai chiaro dal primo momento, ma che diventassimo lo zimbello d’Italia, era complicato da pronosticare.

È uno scandalo che sia stata una trasmissione televisiva a mettere in luce una vicenda nota a tutti, discussa sia nelle sedi istituzionali che in quelle conviviali e private. Questo atteggiamento ipocrita denota una capacità omertosa che taglia trasversalmente gli attori politici locali, senza alcuna distinzione, riducendo ai minimi termini la credibilità necessaria per svolgere il loro lavoro al servizio della città. Avrei voluto evitare di fare considerazioni, ma visto che il Sindaco Gianni Rotice continua a fare ingiustamente e continuamente riferimento a me, mi prendo la libertà di esprimere il mio punto di vista con franchezza.

È vero che la fu Assessora Lucia Trigiani è stata mia amica, e tutti sanno che è passata dal PD a CON Emiliano, ai Popolari di Cassano, per poi finire ‘strada facendo’ con l’attuale Sindaco. Ma far passare dalle scelte personali della Trigiani come se fossero condivise dal sottoscritto è un’azione politica di basso profilo che deve essere affrontata con urgenza (sanitaria!). La signora Trigiani non ha mai avuto un ruolo di governo con me (e chissà se alla luce di quanto accaduto Rotice si sia mai fatto una domanda e dato una risposta). Era seduta in Consiglio comunale come tanti altri ad assumersi le sue responsabilità da consigliera. Questi sono concetti elementari per chiunque, tranne per il Sindaco, che sembra vivere in un mondo tutto suo, ignorando le regole di base.

Per quanto riguarda la questione della residenza anagrafica, è evidente che Rotice (come per una valanga di altre questioni che affronta con imbarazzante superficialità) non ne conosce la normativa che si è evoluta nel tempo. In ogni caso, l’allaccio delle utenze è un problema delle società di fornitura, non della politica, ma come sempre, il Sindaco brancola nel buio. Ad oggi, nonostante i numerosi rilievi posti dalla Commissione di Accesso, che invito a leggere con attenzione, restano di gran lunga più efficaci le azioni poste in essere dall’amministrazione Riccardi in tema di prevenzione e demolizione dell’abusivismo.

I commissari straordinari, voglio far rilevare, sembrano essersi limitati a rimuovere alcune gabbie per i polli, solo per poter dire che hanno fatto qualcosa. La giunta Rotice, invece, su questo tema risulta non pervenuta e nell’unico caso in cui si è presentata l’occasione per rimuovere il manufatto meglio noto come Ristorante “Guarda che luna”, ha chiesto al Prefetto l’attivazione della procedura ex art. 41 DPR n. 380/200, dichiarando esplicitamente tutti i suoli limiti. Certo, è pur vero che per demolire ci vogliono le risorse, ma è anche vero, che oltre alla disponibilità del fondo di rotazione della Regione Puglia, ci sono oggi occasioni che vanno colte al volo, come quelle per il “Fondo demolizioni” destinate ai Comuni. Un finanziamento che riguarderà 40 nuovi interventi di smantellamento, ripartiti in sei regioni. Manfredonia, ovviamente, non pervenuta.

Non mancano invece gli abusi quotidiani e ripetuti di questa amministrazione e sembra quasi che per la canzone ‘La terra dei cachi’ la band di Elio e le storie tese abbia preso spunto da Manfredonia:

𝗔𝗕𝗨𝗦𝗜𝗩𝗢 𝘂𝗻 𝗻𝗼𝗻 𝗺𝗲𝗴𝗹𝗶𝗼 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗮 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼; 𝗔𝗕𝗨𝗦𝗜 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗶𝗻 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗮𝗻𝗴𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀; 𝗔𝗕𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘 𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲; 𝗔𝗕𝗨𝗦𝗜𝗩𝗜 𝗴𝗹𝗶 𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝗰𝗼𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗿𝗻𝗲𝘃𝗮𝗹𝗲; 𝗔𝗕𝗨𝗦𝗜𝗩𝗢 𝗶𝗹 𝗟𝘂𝗻𝗮-𝗽𝗮𝗿𝗸 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲; 𝗔𝗕𝗨𝗦𝗜𝗩𝗔 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗶𝘁𝗮𝗻𝗶𝗰 𝗮 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗲; 𝗔𝗕𝗨𝗦𝗜𝗩𝗢 𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗶𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗿𝗶𝗹𝗶𝗲𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗦.𝗦. 𝟴𝟵; 𝗔𝗕𝗨𝗦𝗜𝗩𝗜 𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗼 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗠𝗶𝗿𝗮𝗺𝗮𝗿𝗲; 𝗔𝗕𝗨𝗦𝗜𝗩𝗜 𝗶 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗶 𝗮𝗱 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗼; 𝗔𝗕𝗨𝗦𝗜𝗩𝗢 𝗹’𝗮𝗱𝗱𝗲𝘁𝘁𝗼 𝘀𝘁𝗮𝗺𝗽𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗹 𝗽𝗲𝘀𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲; 𝗔𝗕𝗨𝗦𝗜𝗩𝗢 𝗶𝗹 𝗰𝗮𝗽𝗼 𝗱𝗶 𝗴𝗮𝗯𝗶𝗻𝗲𝘁𝘁𝗼; 𝗔𝗕𝗨𝗦𝗜𝗩𝗜 𝗶 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗹’𝗮𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗶𝗼𝗹𝗮 𝗮𝗹 𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗵𝗼𝗿𝘀; 𝗔𝗕𝗨𝗦𝗜𝗩𝗢 𝗶𝗹 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼, 𝗺𝗲𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗶𝗹 𝗻𝗶𝗽𝗼𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼; 𝗔𝗕𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲 𝗮𝘀𝗳𝗮𝗹𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗶𝗻 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗲 𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲, 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼; 𝗔𝗕𝗨𝗦𝗜𝗩𝗔 𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗥𝗼𝘀𝘀𝗮𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝘁𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗳𝗶𝗮.

Potrei continuare, ma preferisco dare un consiglio a chi è stato eletto per una manciata di voti: smettetela di piangervi addosso! Il passato è stato una pagina straordinaria di governo della nostra città, chiusa malamente per le ragioni che conosciamo tutti e che il tempo relegherà alla sua giusta collocazione. Nel frattempo, cominciate a guardare oltre e ricordate che “vivere nel passato è scegliere di morire nel presente e negarsi la possibilità di poter godere di un futuro migliore” (Anonimo). Quindi, consiglio al nostro Sindaco Rotice di guardare avanti e di organizzare il futuro della nostra comunità. Magari, potrebbe anche cancellare i disastri di questo anno e mezzo di governo e provare a voltare pagina, prima che sia troppo tardi”. Lo riporta l’ex Sindaco Angelo Riccardi Iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Puglia dal 14 novembre 2011 nell’elenco dei Pubblicisti n. 145000.