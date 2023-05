Sindaco di Foggia, da Casillo a D’Emilio i contatti del centrodestra

Foggia, 4 maggio 2023 – Un candidato della società civile è quello di cui è alla ricerca il centrodestra foggiano, oltre che, eventualmente, di quello identitario espressione dei partiti.

I tavoli politici per individuarlo e i contatti con alcuni imprenditori della città si stanno svolgendo a pieno ritmo.

È girato il nome di Tito Salatto, l’imprenditore della sanità su cui il centrodestra ha posto la sua attenzione, come sull’avvocato Tonio Ciarambino, dirigente regionale di Fi, candidato alle ultime politiche. Il secondo non si è mai provato in una competizione del genere e avrebbe vari appoggi nelle file del centrodestra sebbene non unanimi.

Ancora, fra i nomi che circolano, quello dell’imprenditore dell’eolico Marcello Salvatori, sebbene i dubbi su quanto sia interessato a un passo del genere lascino ancora in bilico chi ci ha messo il pensiero.

Si vociferava della docente universitaria Barbara Cafarelli, come nome femminile nella rosa dei papabili, e l’idea è ancora in piedi.

Hanno pensato a Gennaro Casillo, figlio di Pasquale, che di recente ha smentito la sua partecipazione a cordate per il Foggia calcio. E se fosse più interessato alla politica? Il centrodestra ci prova, esplora.

Ma non finisce qui la ricerca del centrodestra. Nome quotato dalla dirigenza dei partiti è quello di Francesco Borgese, commercialista dello studio Cavallo, sostenuto dall’area più centrista di Fi e caldeggiato anche da una buona fetta di giovani dei vari partiti.

Accarezzata anche la possibilità di scegliere come candidato sindaco il medico geriatra Massimo Zanasi.

L’ipotesi politica, invece, è quella di Ciccio D’Emilio, ex consigliere comunale di Fdi, anche assessore con Franco Landella, che non sarebbe un’idea peregrina per i sostenitori del candidato “identitario”. Il partito foggiano di Giorgia Meloni da tempo riafferma che la scelta del sindaco debba spettare a loro, anche se sembra più la base a pensarla in questo modo che i vertici.

Paola Lucino, 4 maggio 2023