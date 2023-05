Torna il collegamento Bari Palese – Gargano con fermata al Gino Lisa

FOGGIA – “Anche per l’estate 2023 ci sarà il collegamento in autobus dall’aeroporto di Bari Palese al Gargano, con una fermata all’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia. Gli autobus di Gargano Easy to Reach rafforzano, così, l’integrazione tra gli aeroporti pugliesi e accorciano le distanze, favorendo l’accesso dei turisti alle eccellenze del nostro patrimonio naturale e culturale.

Abbiamo fatto bene a crederci, finanziandolo anno dopo anno, nella convinzione che i servizi per la mobilità delle persone siano una chiave fondamentale per estendere i benefici dell’economia turistica a tutte le aree della Puglia. Abbiamo approvato oggi pomeriggio 300 mila euro per finanziare l’attivazione del servizio stagionale 2023 Gargano Easy to Reach, il collegamento automobilistico tra l’aeroporto di Bari e il Gargano gestito da Aeroporti di Puglia .

Si tratta di un servizio attivo da più di dieci anni, solitamente svolto tra la primavera e l’autunno, che mette insieme due obiettivi strategici: rendere accessibile il territorio regionale e promuovere i luoghi a maggiore attrazione turistica, in particolare i siti UNESCO patrimonio dell’umanità, migliorando l’offerta dei servizi di mobilità con gli scali aeroportuali regionali.