Giovedì scorso 2 maggio alle 19:30 presso la sede di Forza Italia di San Giovanni Rotondo, in Corso Umberto I civico 81, è andata in onda la presentazione del nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani e della lista dei candidati alle elezioni comunali.

A fare gli onori di casa per conto del direttivo azzurro è stato il portavoce cittadino di Forza Italia Mimmo Longo: “Faccio i miei migliori auguri alla neo coordinatrice di Forza Italia Giovani Valeria Di Maggio e annuncio che dopo le elezioni lascerò l’incarico di portavoce cittadino per consentire anche agli altri di dare il proprio contributo in questo ruolo.

Un normale e fisiologico avvicendamento come avviene nelle migliori famiglie.” Presente anche l’onorevole Giandiego Gatta, il quale ha sottolineato, approvando, la meritevole capacità dimostrata dal centrodestra locale di fare sintesi e di allestire uno schieramento variegato ma compatto, in grado di avere tutte le carte in regola per tentare la conquista a palazzo di Città il prossimo 8 e 9 giugno.

Vibrante e pieno di speranza l’intervento della candidata sindaco Floriana Natale della coalizione di centrodestra, la quale ha elogiato, riferendosi alle liste formate da esperti e giovani, che quel mix di esperienza ed entusiasmo giovanile, con il primo al servizio del secondo,sono tutti ingredienti in grado di generare una buona politica, proprio quella di cui ha bisogno la città di San Giovanni Rotondo.

