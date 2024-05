Bari, 4 maggio 2024. Anas (Società del Polo infrastrutturale del Gruppo Fs Italiane) ha consegnato oggi all’impresa escutrice – RTI costituito dalla Argo S.C. A R.L. – S.C.E.A.P. S.R.L. Gardaunia S.R.L. Tagliente costruzioni s.r.l. barriere stradali s.r.l.- i lavori per la realizzazione di una rotatoria lungo la SS16 “Adriatica” tra le SP 31 e la SP 37, in corrispondenza del comune di Lesina, in provincia di Foggia.

L’opera, ubicata al km 622,500, ha un costo un complessivo di 1,3 milioni di euro.

La durata dei lavori è fissata in 180 giorni, comprensivi di 15 giorni per andamento stagionale sfavorevole, a decorrere dalla data di consegna all’impresa aggiudicataria.

