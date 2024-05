Non accenna a fermarsi (anzi, peggiora giorno dopo giorno) il decadimento del nosocomio cerignolano. Sino ad ora sono rimaste inascoltate le richieste di intervento e le manifestazioni di disagio manifestate dai cittadini e dagli operatori sanitari, che intravedono un futuro sempre più incerto per l’ospedale della nostra città.

Su questo tema importante, che sta a cuore a tutti i cerignolani, è tornato il consigliere comunale Marcello Moccia, che-insieme ai colleghi consiglieri Luca Lombardi e Tommaso Sgarro– fa parte del gruppo politico “Noi Comunità in movimento”.

In una nota diffusa pubblicamente, Moccia ha dichiarato: “Ancora una volta sono costretto a dare ragione al collega consigliere comunale Tommaso Sgarro, quando affermò che la città e il suo ospedale non meritavano una così brutta figura. Mi domando, come è possibile che tutta la politica possa accettare con rassegnazione un decadimento del nostro nosocomio, e non prova ad ascoltare le preoccupazioni di tanti cittadini ed operatori sanitari? Ci ritroviamo ad assistere ad un film già visto!

