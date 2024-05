In possesso di coltello, cacciaviti e maschere con volti umani. Arrestato 17enne a Foggia

Foggia. La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di diciassette anni per violenza, resistenza e lesioni a un Pubblico Ufficiale, oltre a denunciarlo per il possesso non giustificato di un coltello, due cacciaviti e due maschere con volti umani.

Gli agenti della Sezione Polizia Ferroviaria di Foggia, impegnati nella prevenzione dei reati contro i viaggiatori, hanno controllato il giovane mentre si trovava vicino a un binario della stazione. Nonostante la sua mancanza di collaborazione e la sua aggressività fisica verso gli agenti, è stato perquisito.

Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello affilato nascosto nelle tasche dei pantaloni, due cacciaviti e due maschere in gomma con volti umani nel suo zainetto, tutti sequestrati.

Il giovane è stato poi trasferito presso l’Istituto Penitenziario per Minori di Bari in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria competente.

Il procedimento è attualmente nelle fasi preliminari delle indagini.