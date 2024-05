Michael è il festival internazionale del patrimonio culturale, spirituale, naturale, gastronomico della Città dei due Siti UNESCO e la settima edizione torna dal 4 al 12 maggio a Monte Sant’Angelo, Capitale culturale della Puglia per il 2024.

Un ricco programma di incontri, cammini, eventi di promozione turistica con BTM Gargano e i Borghi più belli d’Italia in Puglia, appuntamenti dedicati anche a sport (torneo di calcio tra i siti UNESCO di Puglia), welfare (con il progetto “Musei in valigia” nelle strutture socio-sanitarie), legalità (con lo spettatolo teatrale per i 30 anni dalla scomparsa di don Peppe Diana), passeggiate, visite guidate in notturna, gli appuntamenti con le residenze culturali di cinema (con il documentario di Maurizio Sciarra dedicato a Maria Montessori, giovedì 9 alle ore 20.30 nell’Auditorium) e teatro (presentazione e chiamata per il laboratorio #InCoro), “il capitale in cammino” con tutta la comunità scolastica (sabato 11 alle ore 8.30), la tradizionale “Festa di San Michele di maggio” con rievocazioni, degustazioni, proiezioni e i concerti dei Sud Folk e Terranima” (sabato 11 dalle ore 19 nel centro storico), l’assemblea europea della Via Micaelica;

tema speciale di quest’anno, gli angeli, che saranno raccontati attraverso vari linguaggi dell’arte:

* scultura, con la mostra “Angeli” di Nicola Genco al Castello (inaugurazione l’11 alle ore 18)

* teatro con “Angeli. Bianche statue viventi”, speciale spettacolo itinerante di tableau vivant (sabato 4 alle ore 21.30)

* musica e poesia con la produzione “Sulle orme del sacro” con i Rione Junno e i poeti Davide Rondoni e Raffaele Niro (domenica 5, atrio superiore Santuario)

* danza aerea con il grande ritorno de “Il volo dell’Arcangelo” nell’atrio superiore del Santuario.

Il programma: https://festivalmichael.it/dal-4-al-12-maggio-la-settima…/

#michael2024 ne #LaCittàdeidueSitiUNESCO per #capitaleculturapuglia2024

Regione PugliaTeatro Pubblico PuglieseWeAreinPugliaPierpaolo d’ArienzoRosa Palomba