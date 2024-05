Il boss Marco Raduano, da poche settimane collaboratore di giustizia, sarà ascoltato come teste nell’ambito del processo per l’omicidio di Antonio Fabbiano, freddato in un agguato nell’aprile del 2018, a Vieste.

La riserva, sul punto, è stata sciolta questa mattina, dalla Corte d’Assise di Foggia (presidente Mario Talani) che ha accolto la richiesta avanzata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari (pm Ettore Cardinali), ma anche quella della difesa relativa all’ascolto di un soggetto richiamato nella deposizione di un operatore di polizia giudiziaria.

Per il fatto, è imputato, davanti alla Corte d’Assise di Foggia, il viestano Giovanni Iannoli, attualmente detenuto nella casa circondariale di Siracusa, difeso dagli avvocati Giulio Treggiari e Michele Arena. L’ascolto dei testi avverrà a fine mese; l’udienza verrà anticipata dalla nomina di un perito fonico che dovrà trascrivere alcune intercettazioni telefoniche e ambientali ritenute di interesse per il dibattimento in corso.

