E’ stato condannato a 19 anni di reclusione, l’imprenditore edile Vincenzo Gualano, accusato dell’omicidio del 57enne Bonifazio Buttacchio, avvenuto il 20 novembre 2021, nel cantiere edile in via Cannelonga, a San Severo, dove erano in corso i lavori per la realizzazione della nuova curia vescovile.

E’ quanto stabilito dalla Corte d’Assise di Foggia (presidente Mario Talani), all’esito del processo in primo grado terminato nel pomeriggio di ieri. La lettura del dispositivo è avvenuta dopo circa tre ore di Camera di Consiglio. Per il fatto, la pm Roberta Bray (qui la requisitoria) aveva chiesto una condanna complessiva a 24 anni di reclusione – (22 per il reato di omicidio e 2 per porto abusivo di arma – riconoscendo, inoltre, l’aggravante della premeditazione, a compensazione della diminuente del vizio parziale di mente.

La Corte ha, invece, escluso l’aggravante della premeditazione, caduta la quale è stato possibile applicare la riduzione di un terzo della pena come da rito abbreviato richiesto dalla difesa (avv. Gianluca Ursitti). Ancora, la Corte ha riconosciuto il vizio parziale di mente dell’imputato, motivo per il quale, nei suoi confronti, è stata applicata anche la misura di sicurezza del ricovero presso una Crap, una struttura residenziale terapeutica riabilitativa per detenuti, per la durata di tre anni. Le motivazioni della sentenza verranno depositate entro il termine di 90 giorni.

Il fatto risale al novembre del 2021. L’omicidio, secondo l’accusa, sarebbe avvenuto all’esito di un litigio tra la vittima e il titolare del cantiere. Il movente sarebbe da ricondurre ad un piccolo credito che la vittima, carpentiere, vantava nei confronti dell’ex datore di lavoro. Un somma di denaro che il 57enne avrebbe più volte preteso con fare minaccioso, tanto da indurre l’imprenditore a denunciare la vittima, per le pressanti richieste di estinzione del debito.

Lo riporta FoggiaToday.it