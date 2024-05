Pasquale Balzano presenta "Puortame ca mano", un singolo che conquisterà il cuore degli ascoltatori

Sabato 4 Maggio un momento importante per il panorama musicale italiano: il talentuoso cantautore Pasquale Balzano, originario di Ordona (FG), rivela al mondo il suo ultimo capolavoro musicale. Dopo aver incantato il pubblico con il suo primo singolo “Stamme Vicino” nel 2021, Balzano ha continuato a deliziare gli ascoltatori con una serie di brani eclettici, che spaziano dal pop al trap, passando per il reggae e il reggaeton.

Con un talento innato per la composizione e la scrittura, Pasquale Balzano ha dimostrato di essere un artista completo, capace di emozionare con le sue liriche profonde e le melodie coinvolgenti. E ora, con l’uscita del suo nuovo singolo intitolato “Puortame ca mano”, il cantautore si prepara a raggiungere nuove vette di successo.

Il brano, interamente scritto e composto da Balzano, è una perfetta fusione di suoni contemporanei e tradizione napoletana. La sua voce vibrante e coinvolgente si intreccia armoniosamente con gli arrangiamenti curati da rinomati produttori come Mario Parise e TempoXso, regalando all’ascoltatore un’esperienza musicale indimenticabile.

Ma “Puortame ca mano” non è solo una canzone: è un racconto che prende vita attraverso il suo videoclip mozzafiato, girato per le affascinanti strade di Bitonto. Con immagini suggestive e una regia sapientemente orchestrata, il video accompagna il brano, trasportando gli spettatori in un viaggio emozionale attraverso le atmosfere e i colori della città.

L’etichetta Bluemusic, che ha creduto fin dall’inizio nel talento di Pasquale Balzano, è orgogliosa di presentare questo nuovo lavoro, che promette di lasciare un segno indelebile nel panorama musicale italiano.

Non perdete l’uscita ufficiale di “Puortame ca mano” sabato 4 Maggio alle 18:00. Un evento da non perdere, che segna l’inizio di una nuova era per uno dei talenti più promettenti della scena musicale italiana.

