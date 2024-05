Il 28 maggio, a Mainz, in Germania, si terranno gli esami sulle pompe idrauliche dell’elicottero dell’Alidaunia coinvolto nell’incidente avvenuto il 5 novembre 2022 a Apricena, durante il quale persero la vita sette persone. Questo evento segnerà una delle fasi conclusive dell’indagine condotta dal pool di esperti, tecnici e piloti incaricati dalla Procura di Foggia e dall’ANSV (Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo) per determinare le cause della tragedia.

Il procuratore Matteo Stella, responsabile dell’indagine su eventuali responsabilità penali per disastro aereo e omicidio plurimo colposo, ha informato i 21 familiari delle vittime e i loro avvocati della possibilità di nominare consulenti per assistere alle verifiche. Questi controlli, della durata di un giorno, si svolgeranno presso la sede tedesca di un’azienda specializzata nella produzione di sistemi per la gestione del carburante e il controllo della temperatura degli aeromobili.

L’elicottero della compagnia Alidaunia, partito dall’isola di San Nicola alle Tremiti alle 9:10 del 5 novembre 2022 con destinazione Foggia alle 9:30, perse i contatti radio alle 9:27 mentre attraversava la zona di Apricena, interessata in quel momento da maltempo. Le ricerche condotte dopo la scomparsa del velivolo portarono al ritrovamento dei suoi resti e alla conferma della morte del pilota Luigi Ippolito, del copilota Andrea Nardelli e dei cinque passeggeri.

Da un anno e mezzo, la Procura di Foggia e l’ANSV stanno investigando sulle cause dell’incidente, avvalendosi di consulenti e esperti del settore. Circa duecento pezzi e parti meccaniche dell’elicottero sono stati recuperati e messi a disposizione degli investigatori per test e analisi, inclusi quelli sul carburante, al fine di determinare le cause dell’incidente.

Attualmente, le indagini sono condotte nei confronti di ignoti, poiché non sono emersi elementi specifici di colpevolezza nei confronti di alcuna persona. Gli esami previsti in Germania saranno eseguiti dall’ANSV in stretta collaborazione con i consulenti della Procura. Al momento non è possibile stabilire una data per la presentazione della relazione finale degli esperti sulle cause dell’incidente.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.