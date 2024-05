Incidente stradale in A14, nel Foggiano, dove per cause ancora da accertare si è verificato un violento impatto tra quattro autovetture, all’altezza del casello Poggio Imperiale – Lesina.

Il fatto è successo intorno alle 21 di ieri, in direzione sud. Nell’impatto, un uomo di 32 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale ‘Masselli Mascia’ di San Severo con un trauma cranico contusivo.

Lo riporta FoggiaToday.it