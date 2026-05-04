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ANTONIO LORUSSO Andria ricorda il carabiniere Antonio Lorusso, eroe medaglia d’oro al valor militare

"Di notte, in un Regio arsenale militare marittimo, per assicurare alla giustizia tre pericolosi malfattori"

Andria ricorda il carabiniere Antonio Lorusso, eroe medaglia d’oro al valor militare

Andria ricorda il carabiniere Antonio Lorusso, eroe medaglia d’oro al valor militare

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Maggio 2026
Andria // Cronaca //

Si è svolta nel pomeriggio odierno, presso il Cimitero comunale di Andria, la cerimonia commemorativa in onore del Carabiniere Antonio Lorusso, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”, con la seguente motivazione:

«Di notte, in un Regio arsenale militare marittimo, per assicurare alla giustizia tre pericolosi malfattori che, sorpresi in flagrante tentativo di furto, cercavano scampo a bordo di un battello, pur essendo inesperto nel nuoto e conscio del grave pericolo cui andava incontro, si slanciava in mare, riuscendo ad aggrapparsi all’imbarcazione. Stando immerso sosteneva disperata lotta contro i malfattori, abbattendone uno con gli ultimi colpi della sua pistola, sino a che, sopraffatto dal numero e dal furore degli avversari, trovava morte gloriosa nel mare. Fulgida espressione di virtù militare, educata al culto di una tradizione secolare».

L’evento, che ha visto la partecipazione di autorità civili, militari e religiose a carattere provinciale, ha rappresentato un momento di profonda riflessione e memoria condivisa. Nel corso della cerimonia è stato reso omaggio alla figura dell’eroe andriese, caduto il 4 maggio 1938 a Taranto durante un’operazione di servizio, mentre tentava di impedire la fuga di alcuni malviventi.

Attraverso la deposizione di una corona d’alloro e il raccoglimento dei presenti, è stato ricordato il gesto di straordinario coraggio compiuto dal giovane Carabiniere, esempio fulgido di dedizione al dovere e di altissimi valori morali e istituzionali.

Il colonnello Massimiliano Galasso, comandante provinciale dei Carabinieri di Barletta-Andria-Trani, ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria di uomini come Antonio Lorusso, il cui sacrificio continua a rappresentare un punto di riferimento per le nuove generazioni e per tutti coloro che operano al servizio dello Stato.

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