Nell’ambito della Cena del Mediterraneo dedicata a Malta, lo scorso 17 aprile si è tenuta la mostra di Arte Sacra dell’artista e restauratrice Nicoletta Lauriola, originaria di San Giovanni Rotondo e presidente dell’associazione internazionale “Acceptus Mundi Onlus”, con sede legale presso il Santuario di San Michele Arcangelo di Monte Sant’Angelo.

L’esposizione ha offerto un’opportunità unica per esplorare la spiritualità attraverso forme artistiche capaci di riflettere la cultura e le tradizioni del Mediterraneo. La produzione di Lauriola, che spazia da opere contemporanee a reinterpretazioni di simboli religiosi, ha accompagnato i visitatori in un vero e proprio viaggio interiore, rafforzando il tema del dialogo e della pace.

In un mondo che appare spesso diviso, le Cene del Mediterraneo si confermano un faro di speranza e un esempio concreto di come il cibo possa unire le persone, creando spazi di incontro e confronto. Questi eventi rappresentano un invito a riflettere, condividere e costruire insieme un futuro di pace e cooperazione, celebrando la ricchezza e la bellezza della diversità culturale che caratterizza il nostro Mediterraneo.