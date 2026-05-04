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Home // Manfredonia // Arte sacra e dialogo: a Monte Sant’Angelo la mostra di Nicoletta Lauriola

NICOLETTA LAURIOLA Arte sacra e dialogo: a Monte Sant’Angelo la mostra di Nicoletta Lauriola

L’esposizione ha offerto un’opportunità unica per esplorare la spiritualità attraverso forme artistiche capaci di riflettere la cultura e le tradizioni del Mediterraneo

pittrice Nicoletta Lauriola e Dott. Dino Nicolia

pittrice Nicoletta Lauriola e Dott. Dino Nicolia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Maggio 2026
Manfredonia // Monte S. Angelo //

Nell’ambito della Cena del Mediterraneo dedicata a Malta, lo scorso 17 aprile si è tenuta la mostra di Arte Sacra dell’artista e restauratrice Nicoletta Lauriola, originaria di San Giovanni Rotondo e presidente dell’associazione internazionale “Acceptus Mundi Onlus”, con sede legale presso il Santuario di San Michele Arcangelo di Monte Sant’Angelo.

L’esposizione ha offerto un’opportunità unica per esplorare la spiritualità attraverso forme artistiche capaci di riflettere la cultura e le tradizioni del Mediterraneo. La produzione di Lauriola, che spazia da opere contemporanee a reinterpretazioni di simboli religiosi, ha accompagnato i visitatori in un vero e proprio viaggio interiore, rafforzando il tema del dialogo e della pace.

In un mondo che appare spesso diviso, le Cene del Mediterraneo si confermano un faro di speranza e un esempio concreto di come il cibo possa unire le persone, creando spazi di incontro e confronto. Questi eventi rappresentano un invito a riflettere, condividere e costruire insieme un futuro di pace e cooperazione, celebrando la ricchezza e la bellezza della diversità culturale che caratterizza il nostro Mediterraneo.

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