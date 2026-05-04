Auto si ribalta sulla provinciale 64: due giovani feriti, uno è grave -+ fonte ansa

SAN FERDINANDO DI PUGLIA – Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi sulla strada provinciale 64, nel territorio di San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese. Il bilancio è di due giovani feriti, entrambi in codice rosso.

Ad avere la peggio è un uomo di 29 anni, residente in paese, ritrovato dai soccorritori del 118 fuori dall’abitacolo, privo di coscienza e con serie difficoltà respiratorie. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, rendendo necessario il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Foggia.

Ferita gravemente anche una donna di 24 anni, anche lei di San Ferdinando, trasportata in ospedale con un’ambulanza.

Secondo una prima ricostruzione, i due viaggiavano a bordo della stessa auto che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, impegnate nelle indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Fonte: ANSA