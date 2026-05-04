Casa Sollievo compie 70 anni, Moscone: “Ogni gesto di cura è un atto d’amore”

San Pio ‘torna’ simbolicamente nel suo ospedale in occasione del 70esimo anniversario della fondazione di Casa Sollievo della Sofferenza, a San Giovanni Rotondo. Un momento carico di significato spirituale che richiama alle origini dell’opera voluta dal Santo, ponendo al centro la cura come espressione di amore e carità.

A spiegare il senso delle celebrazioni è stato padre Franco Moscone, presidente della Fondazione: “Il Santo ‘ritorna’ dinanzi alla sua ‘Casa’, che ha tanto voluto e desiderato, per ricordarci che ogni gesto di cura è, prima di tutto, un atto d’amore. E attorno a questo lascito ci uniremo tutti in preghiera. Per gli ammalati perché possano trovare nel progresso della medicina e della ricerca, e nella carezza di chi li assiste, la forza per affrontare la malattia; per i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari, affinché le loro mani siano un’estensione della carità del Santo; e per tutti noi, perché questo settantesimo anniversario rappresenti un rinnovato impegno a rendere la Casa Sollievo un luogo dove la speranza abita, il dolore trova conforto e la fede opera attraverso la carità”.

Il programma delle celebrazioni

Le celebrazioni si terranno martedì 5 maggio e si apriranno alle 9:30 con un corteo processionale dalla Chiesa di San Pio, che accompagnerà l’urna con le reliquie del Santo fino al pronao dell’ospedale.

Alle 11:00 è prevista la solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta dal cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, con l’animazione del Coro Sant’Agnese di Piazza Navona diretto dal maestro Paolo Teodori. Al termine, l’urna sarà riportata in processione nella chiesa dedicata al Santo.

Modalità di partecipazione

Per prendere parte alla celebrazione sarà necessario munirsi di un pass gratuito, da ritirare presso il Centro Gruppi di Preghiera di Padre Pio a San Giovanni Rotondo. L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta su Padre Pio Tv, permettendo la partecipazione anche a distanza.

Lo riporta foggiatoday.it.