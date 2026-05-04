BARI – “Attendiamo che i potenti ci dicano quel che dovrò fare”. Con queste parole l’ex presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha risposto ai giornalisti che chiedevano aggiornamenti su una eventuale risposta del Consiglio superiore della magistratura.

La richiesta avanzata riguarda un’ulteriore aspettativa per poter ricoprire il ruolo di consulente della Regione Puglia. Al momento, tuttavia, non sarebbe ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale.

Emiliano ha poi commentato anche le indiscrezioni sulla possibile sede per il suo rientro in magistratura: “Ho fatto le mie richieste e sono su tutti i giornali, pensavo fossero segrete”, ha dichiarato con tono polemico.

La vicenda resta dunque in attesa di sviluppi, con la decisione finale affidata al Csm.

Fonte: ANSA