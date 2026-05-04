Fedez alla Festa del Soccorso: San Severo pronta ad accogliere migliaia di visitatori

SAN SEVERO – La città si prepara a vivere il momento più atteso dell’anno: la Festa del Soccorso, appuntamento simbolo dell’identità cittadina, capace di unire la comunità e attirare migliaia di visitatori da tutta Italia.

Definita da sempre la “Festa delle Feste”, la celebrazione in onore di Maria Santissima del Soccorso rappresenta un patrimonio condiviso di fede, tradizione e cultura, rinnovando ogni anno il legame profondo tra San Severo e la sua Patrona.

L’Amministrazione comunale ha investito anche quest’anno risorse significative, portando avanti un articolato lavoro organizzativo insieme all’Arciconfraternita Maria SS. del Soccorso, al Comitato Festa e a numerose realtà associative del territorio, tra cui Pro Loco, Pro Civitate, Tradizione Fujente, Custodi del Passato, Terra dei Fuochi e Centro Culturale Einaudi.

A segnare simbolicamente l’edizione 2026 è anche la nuova immagine ufficiale della festa: un rosone, scelto come logo, che richiama i tratti distintivi della città, valorizzandone storia, spiritualità e patrimonio culturale. Un segno moderno ed elegante, pensato per rafforzare l’identità dell’evento e promuoverlo anche oltre i confini locali.

Il programma si presenta ricco e variegato: dalle imponenti processioni alle tradizionali batterie con la corsa dei Fujenti, passando per matinée musicali, esibizioni bandistiche e spettacolari festival pirotecnici. Attesissimo il gran finale di martedì 19 maggio in via Martiri di Cefalonia, con il concertone organizzato da RTL 105 e Radio Zeta.

Sul palco salirà Fedez, protagonista della tappa sanseverese del suo Summer Tour 2026, affiancato dai DJ Alma e Amelie. Un evento che si preannuncia come uno dei momenti più partecipati e coinvolgenti dell’intera manifestazione.

Per diversi giorni San Severo si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto: piazze, strade e il Santuario diventeranno luoghi di incontro e condivisione, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica fatta di emozioni, tradizioni e accoglienza.

La festa rappresenta anche un’importante occasione di valorizzazione delle eccellenze locali, dall’arte pirotecnica alle specialità enogastronomiche, contribuendo a promuovere un’immagine dinamica e attrattiva del territorio.

“A tutti i visitatori rivolgiamo un sincero benvenuto – ha dichiarato il sindaco Lidya Colangelo – certi che troveranno una città pronta ad accoglierli con entusiasmo e spirito di condivisione. Ai nostri concittadini chiediamo responsabilità e senso civico, affinché la festa si svolga in sicurezza e serenità”.

L’obiettivo è chiaro: offrire non solo un grande evento, ma l’esperienza di una comunità viva, capace di lasciare un ricordo autentico a chi sceglierà di partecipare.