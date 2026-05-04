Edizione n° 6056

BALLON D'ESSAI

SOLIDARIETA' VARIABILE // La solidarietà a geometria variabile
4 Maggio 2026 - ore  01:12

CALEMBOUR

UOMO CARBONIZZATO // Auto contro un palo della luce prende fuoco: uomo muore carbonizzato
4 Maggio 2026 - ore  10:45

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Foggia, basta polemiche: “Serve lavorare per dare risposte ai cittadini”

FOGGIA POLEMICHE Foggia, basta polemiche: “Serve lavorare per dare risposte ai cittadini”

In merito al discusso piano assunzionale, Bruno e Frattulino precisano che l’assessora Patano ha seguito regolarmente l’iter previsto dalla legge

FRATTULINO PAOLO PIO - ph enzo maizzi

FRATTULINO PAOLO PIO - ph enzo maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Maggio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – In un contesto in cui il dibattito pubblico appare sempre più polarizzato e spesso ridotto a uno scontro tra opposte tifoserie, arriva un invito a riportare l’attenzione sui temi concreti e sul merito. È questo il senso del comunicato diffuso dal segretario cittadino Michele Bruno e dal capogruppo consiliare Paolo Frattulino.

Al centro della nota, la difesa dell’operato dell’assessora Daniela Patano, indicata come esempio di professionalità e dedizione. “Difendere il suo operato – si legge – non significa sostenere una persona, ma riaffermare un principio fondamentale: il merito deve tornare al centro della discussione”.

Nel comunicato si denuncia una “campagna denigratoria inaccettabile” nei confronti dell’assessora, ritenuta priva di motivazioni fondate, soprattutto alla luce dei risultati ottenuti in materia di politiche occupazionali. Tra questi viene evidenziata la rapida conclusione dei concorsi pubblici banditi dal Comune, che ha portato, senza ricorsi, all’assunzione in tempi brevi di centinaia di nuovi dipendenti, considerati essenziali per garantire servizi ai cittadini.

In merito al discusso piano assunzionale, Bruno e Frattulino precisano che l’assessora Patano ha seguito regolarmente l’iter previsto dalla legge, trasmettendo il documento, tramite la Presidenza del Consiglio, ai capigruppo di maggioranza.

Da qui l’appello a interrompere le polemiche: “È auspicabile spegnere la luce su inutili contrapposizioni che non interessano i cittadini e concentrare gli sforzi sulle tante problematiche ancora irrisolte”.

Infine, una riflessione sul clima politico: secondo i firmatari, gli attacchi personali rischiano di nascondere logiche di potere e dinamiche legate alla conquista di nuovi spazi istituzionali.

“L’unico interesse che deve guidare un buon amministratore – concludono – è quello di dare risposte concrete alla comunità”.

Foggia, 4 maggio 2026
Michele Bruno – Segretario cittadino
Paolo Frattulino – Capogruppo consiliare

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice.” Anna Frank

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO