FOGGIA – In un contesto in cui il dibattito pubblico appare sempre più polarizzato e spesso ridotto a uno scontro tra opposte tifoserie, arriva un invito a riportare l’attenzione sui temi concreti e sul merito. È questo il senso del comunicato diffuso dal segretario cittadino Michele Bruno e dal capogruppo consiliare Paolo Frattulino.

Al centro della nota, la difesa dell’operato dell’assessora Daniela Patano, indicata come esempio di professionalità e dedizione. “Difendere il suo operato – si legge – non significa sostenere una persona, ma riaffermare un principio fondamentale: il merito deve tornare al centro della discussione”.

Nel comunicato si denuncia una “campagna denigratoria inaccettabile” nei confronti dell’assessora, ritenuta priva di motivazioni fondate, soprattutto alla luce dei risultati ottenuti in materia di politiche occupazionali. Tra questi viene evidenziata la rapida conclusione dei concorsi pubblici banditi dal Comune, che ha portato, senza ricorsi, all’assunzione in tempi brevi di centinaia di nuovi dipendenti, considerati essenziali per garantire servizi ai cittadini.

In merito al discusso piano assunzionale, Bruno e Frattulino precisano che l’assessora Patano ha seguito regolarmente l’iter previsto dalla legge, trasmettendo il documento, tramite la Presidenza del Consiglio, ai capigruppo di maggioranza.

Da qui l’appello a interrompere le polemiche: “È auspicabile spegnere la luce su inutili contrapposizioni che non interessano i cittadini e concentrare gli sforzi sulle tante problematiche ancora irrisolte”.

Infine, una riflessione sul clima politico: secondo i firmatari, gli attacchi personali rischiano di nascondere logiche di potere e dinamiche legate alla conquista di nuovi spazi istituzionali.

“L’unico interesse che deve guidare un buon amministratore – concludono – è quello di dare risposte concrete alla comunità”.

Foggia, 4 maggio 2026

Michele Bruno – Segretario cittadino

Paolo Frattulino – Capogruppo consiliare