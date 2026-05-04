Avviso Pubblico lancia l’allarme sulla crescente sequenza di minacce, aggressioni, incendi dolosi e insulti, spesso a sfondo sessista, che negli ultimi mesi hanno colpito amministratrici e amministratori locali in tutta la Puglia.

A rendere ancora più grave il quadro è il recente omicidio avvenuto a Bisceglie, episodio drammatico che, secondo l’associazione, riporta alla memoria uno dei periodi più oscuri della storia nazionale, quando il controllo del territorio e le guerre di mafia si consumavano attraverso una violenza cieca, sfrontata e diffusa.

«Colpire candidati alle elezioni, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni e seminare terrore nelle città, fino al punto da far percepire come insicuro qualsiasi luogo della vita quotidiana, è il sintomo del senso di impunità e onnipotenza con cui le organizzazioni criminali tentano di riaffermare il proprio potere», dichiara Pierpaolo d’Arienzo, coordinatore regionale di Avviso Pubblico e sindaco di Monte Sant’Angelo.

Secondo d’Arienzo, si tratta di una strategia che punta a intimidire chi esercita funzioni pubbliche e a indebolire il tessuto democratico e civile delle comunità locali.

«Tocca a noi e a tutta la società civile organizzare una risposta forte e concreta, capace di unire istituzioni, cittadini e realtà associative in un fronte comune di legalità e partecipazione. Solo attraverso l’impegno condiviso, il coraggio quotidiano e la fiducia nei valori democratici sarà possibile respingere ogni forma di intimidazione e costruire comunità più sicure, coese e libere», aggiunge il coordinatore regionale.

Ferma anche la posizione di Corrado De Benedittis, coordinatore di Avviso Pubblico per la provincia di Bari e sindaco di Corato.

«La nostra rete esprime una ferma condanna di questi atti e auspica che le forze dell’ordine, la magistratura e le istituzioni di governo intervengano con determinazione per affrontare quella che appare ormai una vera emergenza democratica e sociale», afferma De Benedittis.

La preoccupazione cresce ulteriormente alla luce dell’avvio della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Secondo i dati raccolti da Avviso Pubblico in sedici anni di monitoraggio del fenomeno degli amministratori sotto tiro, le campagne elettorali rappresentano uno dei momenti più delicati e vulnerabili per chi si candida a ricoprire incarichi pubblici.

Dal 2010 al 2025 sono stati censiti oltre 6mila atti intimidatori nei confronti di amministratori locali. Più di 400 episodi hanno riguardato candidati e candidate.

Particolarmente esposti risultano i piccoli Comuni e i territori che hanno vissuto scioglimenti per infiltrazioni mafiose. In questi contesti, le organizzazioni criminali tentano spesso di recuperare consenso, influenza e controllo del territorio attraverso intimidazioni, pressioni e gestione del voto di preferenza.

Avviso Pubblico richiama infine l’attenzione sul clima politico e sociale sempre più esasperato, nel quale la competizione democratica rischia di trasformarsi in conflitto aggressivo e delegittimazione personale.

Per l’associazione è fondamentale mantenere alta l’attenzione istituzionale e sociale su ogni episodio di minaccia, violenza o pressione nei confronti di chi svolge un ruolo pubblico. Difendere amministratori, candidati, cittadine e cittadini significa proteggere la qualità della democrazia e il diritto delle comunità a vivere libere dalla paura e dai condizionamenti criminali.