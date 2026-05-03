La solidarietà a geometria variabile

Dopo anni tra redazioni e giornali, sono arrivato a una conclusione semplice, forse brutale: la solidarietà mediatica è spesso proporzionale al ruolo che riveste la presunta vittima. Più quel ruolo è elevato, più cresce – puntuale – l’ondata di sostegno collettivo. Naturalmente, è una mia opinione. Diritto di critica.

Non è solo empatia. È anche convenienza. È la speranza, forse nemmeno troppo nascosta, di potersi un giorno trovare in quella stessa posizione, di ricevere favori, riconoscimenti. Oppure è il riflesso di un pudore collettivo che si autoalimenta, uno specchio in cui una comunità influente ama riconoscersi, raccontandosi una stupida onestà intellettuale. Alla quale non si crede, ma alla quale si tenta disperatamente di partecipare.

Nella mia vita ho visto – e vissuto – di tutto: minacce di morte, auspici di una fine, tentativi di mettere a tacere il giornale, di interrompere ogni forma di sostegno. Querele temerarie, costruite non per cercare giustizia ma per intimidire, per silenziare, per ottenere risarcimenti paradossali.

Ho subito danni personali: un’auto danneggiata, alberi bruciati in campagna. Ho visto il merito calpestato da giochi di potere, raccomandazioni, logiche opache – talvolta persino indegne. Ho visto incapaci occupare posti chiave, idee rubate, progetti validi bocciati mentre iniziative fallimentari venivano premiate.

Eppure, non ho mai ricevuto solidarietà. Né ho pensato di rivalermi a livello giudiziario. Principalmente perché ho tanto lavoro e impegni da onorare. In secondo luogo, continuo a credere che il tempo sia (relativamente) galantuomo e restituisca un ordine lineare a ogni cosa. Prima o poi, anche post mortem.

Ed è qui che il ragionamento iniziale si rovescia e si conferma: l’assenza di ruolo, o meglio di un ruolo riconosciuto e spendibile, rende invisibili anche le vittime. Chi non appartiene ai circuiti del potere – o non vi si piega – resta fuori dal perimetro di qualsivoglia solidarietà pubblica.

Ho scelto, per tutta la vita, di ragionare, di provarci, di non allinearmi perché “così fan tutti”, spesso ingenuamente. Di superare le stucchevolezze del potere, anche quando si presenta come inevitabile o indiscutibile. Forse è anche per questo che non ho mai trovato quella solidarietà che oggi vedo distribuita con tanta facilità altrove. Può essere. A chi servirebbe renderla pubblica, del resto?

Intorno a noi, intanto, restano storie che non fanno rumore: animali che potevano essere salvati e non lo sono stati; giovani costretti a emigrare quando avrebbero potuto restare; donne e uomini scavalcati da chi aveva meno valore ma più appoggi; concorsi pilotati, fondi pubblici spesi senza criterio, cifre spropositate per risultati mediocri.

Potrei continuare all’infinito.

Eppure, di fronte a tutto questo, raramente si legge solidarietà. Più spesso si incontra rabbia. Indignazione. A volte, quella rabbia confusa di chi, per limiti personali o difficoltà espressive, finisce per sembrare carnefice quando in realtà è solo un’altra vittima di un potere stupido quanto ignorante.

Forse il punto è proprio questo: la solidarietà non segue la giustizia, ma la visibilità. Non premia la verità, ma il ruolo. E finché sarà così, si continuerà a raccontare una realtà comoda, lasciando nell’ombra chi non ha voce, o non ha abbastanza potere per farsi ascoltare.