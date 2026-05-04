MANFREDONIA – È legittima l’esclusione di una lista elettorale che presenta un numero di sottoscrizioni superiore al limite massimo previsto dalla legge. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), respingendo il ricorso contro il provvedimento della sottocommissione elettorale circondariale che aveva dichiarato inammissibile la lista “Obiettivo Mattinata” in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2024.

Il ricorso è stato proposto da Pasquale Arena, Michele Vitarelli e Maurizio Ciuffreda, rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Cangelli e Salvatore Dettori, contro Sottocommissione elettorale circondariale di Manfredonia e U.T.G. Prefettura di Foggia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, contro Comune di Manfredonia e Comune di Mattinata, non costituiti in giudizio, nei confronti di Rosanna Ciuffreda, non costituita in giudizio, per l’annullamento del verbale n. 26 del 25.4.2026 della Sottocommissione elettorale circondariale di Manfredonia, notificato in data 25.4.2026, ora 17:27, con il quale è stata deliberata la non ammissione della lista “Obiettivo Mattinata”.

La vicenda nasce proprio dalla decisione dell’organo elettorale, adottata nell’aprile scorso, con cui era stata esclusa la lista per il superamento del numero massimo di firme richieste per la presentazione. Secondo la normativa vigente, nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti – come Mattinata – le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo e massimo ben definito di elettori. In questo caso, la lista aveva raccolto circa 150 firme, eccedendo il tetto massimo fissato dalla legge.

I promotori della lista avevano impugnato l’esclusione sostenendo che l’eccesso di sottoscrizioni non avrebbe dovuto comportare automaticamente l’estromissione dalla competizione elettorale. Secondo i ricorrenti, sarebbe stato possibile operare una selezione delle firme fino al limite consentito, evitando così una sanzione ritenuta sproporzionata e lesiva del principio di partecipazione democratica.

Il TAR, tuttavia, ha respinto questa interpretazione. Nella sentenza si chiarisce che il rispetto del limite massimo di firme non è un requisito meramente formale, ma costituisce un elemento essenziale della procedura elettorale. Il superamento della soglia, infatti, determina automaticamente l’invalidità della lista, senza possibilità di sanatoria o riduzione discrezionale delle sottoscrizioni da parte dell’ufficio elettorale.

I giudici amministrativi sottolineano che la previsione di un limite massimo risponde a precise finalità: garantire la parità tra le liste, evitare concentrazioni eccessive di consenso già nella fase di presentazione e prevenire possibili pressioni sull’elettorato. Inoltre, la regola contribuisce a mantenere equilibrio e correttezza nella competizione elettorale, impedendo che una lista possa avvantaggiarsi attraverso un numero sproporzionato di sottoscrizioni.

Un altro punto centrale della decisione riguarda l’impossibilità per l’amministrazione di intervenire in modo discrezionale sulle firme raccolte. Il TAR evidenzia che consentire una selezione successiva delle sottoscrizioni significherebbe introdurre un margine di valutazione non previsto dalla legge, con il rischio di compromettere la certezza delle regole e aprire la strada a contenziosi.

Nel provvedimento si richiama anche la giurisprudenza consolidata, secondo cui i limiti – sia minimi che massimi – sulle sottoscrizioni sono vincolanti e non derogabili. La violazione del tetto massimo comporta quindi, in modo automatico, l’esclusione della lista, senza che possano rilevare considerazioni di opportunità o di proporzionalità.

Respinte, infine, tutte le censure di illegittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti. Il Tribunale ha ribadito che la disciplina vigente non viola i principi di rappresentanza democratica, ma anzi li tutela attraverso regole chiare e uniformi per tutti i partecipanti alla competizione elettorale.