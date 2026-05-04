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Home // Cronaca // Lucera approva il progetto esecutivo del Polo Museale Federico II: intervento da 2,88 milioni

POLO MUSEALE FEDERICO II Lucera approva il progetto esecutivo del Polo Museale Federico II: intervento da 2,88 milioni

Nel percorso amministrativo sono stati acquisiti il parere della Soprintendenza, l’autorizzazione paesaggistica, il parere dei Vigili del Fuoco

'Da Federico II all’Intelligenza Artificiale': a Foggia un incontro sullo 'Stupor Mundi'

Federico II di Svevia - Fonte Immagine: giustiziainsieme.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Maggio 2026
Cronaca // Cultura //

La Giunta comunale di Lucera ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del Polo Museale Federico II di Svevia – Stupor Mundi. L’intervento ha un importo complessivo di 2.885.911,88 euro ed è interamente finanziato con fondi statali del Fondo Sviluppo e Coesione, assegnati al CIS Capitanata dalla Delibera CIPE n. 26/2019.

Il CUP dell’opera è F27E19000350001. Il progetto esecutivo è stato trasmesso il 27 aprile 2026 dal raggruppamento temporaneo di professionisti con capogruppo lo Studio Associato di Architettura Carafa e Guadagno ed è stato acquisito al protocollo comunale il 28 aprile. La documentazione progettuale è composta da 180 elaborati.

Nel percorso amministrativo sono stati acquisiti il parere della Soprintendenza, l’autorizzazione paesaggistica, il parere dei Vigili del Fuoco, il parere dell’ASL, un successivo parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza e l’autorizzazione sismica rilasciata dalla Provincia di Foggia.

Il rapporto tecnico conclusivo di verifica, trasmesso dallo Studio Giamberardino srl, ha espresso esito positivo. Nella stessa data è stato sottoscritto anche il verbale di validazione.

Il quadro economico approvato prevede 2.159.650,76 euro per lavori, compresi 295.266,63 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 627.390,16 euro per oneri della manodopera. Le somme a disposizione dell’amministrazione ammontano a 726.261,12 euro.

Tra le voci figurano lavori OG2-OG11, scavo archeologico OS25, indagini strutturali e geologiche, attività archeologiche, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, supporto al RUP, allacciamenti, indennità di esproprio, imprevisti, IVA e oneri.

La Giunta ha dato atto che l’approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste, ai sensi del DPR 327/2001. Con voti unanimi, l’esecutivo ha approvato il progetto esecutivo e il quadro economico, demandando al dirigente del IV Settore e al RUP tutti gli adempimenti successivi. Anche questa delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

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