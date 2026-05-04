La Giunta comunale di Lucera ha preso atto del progetto di fattibilità tecnico-economica per il recupero dell’Anfiteatro Augusteo, finalizzato al completamento e all’allestimento dell’arena con spazi e strutture di servizio per attività culturali e spettacolari.

L’intervento, dal valore complessivo di 2.559.469 euro, rientra nell’Avviso pubblico del POC Puglia 2021/2027, Area Cultura, Linea 06.02, dedicata al recupero e alla rifunzionalizzazione di immobili di pregio, cinema, teatri e siti archeologici. Il progetto è stato redatto dall’architetto Antonio Lucera, dirigente del IV Settore.

La proposta prevede relazioni tecniche, elaborati economici, piano di sicurezza, cronoprogramma e trenta tavole grafiche. Tra gli interventi figurano il miglioramento dell’accessibilità, il centro visita, i servizi, gli impianti, le vie di esodo, le gradonate, i percorsi esterni e gli allestimenti multimediali.

Il progetto è stato verificato dalla società MNZ Architecture srl, con esito positivo, pur restando subordinato all’acquisizione dei pareri di Soprintendenza, Vigili del Fuoco e ASL.

La Giunta ricorda che l’Anfiteatro Augusteo è nella disponibilità del Comune in virtù delle convenzioni sottoscritte con la Soprintendenza, tra cui quelle del 1998, 2015 e 2025. L’atto richiama anche la convenzione tra Ministero della Cultura, Comune di Lucera e Puglia Culture per gestione, valorizzazione e fruizione del bene.

La delibera precisa che l’intervento non comporta al momento ricadute sul bilancio comunale: l’attuazione è subordinata alla concessione del finanziamento pubblico e non è prevista compartecipazione economica dell’Ente.

Con voto unanime, la Giunta ha approvato il quadro economico, gli allegati per la candidatura, la scheda tecnica trasmessa alla Soprintendenza e il piano di gestione quinquennale. In caso di finanziamento, il Comune si impegna a garantire promozione, valorizzazione e accesso gratuito per determinate categorie protette nei cinque anni successivi al completamento dell’intervento. L’atto è immediatamente eseguibile.