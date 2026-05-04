Il Consiglio comunale del 29 aprile ha approvato il “Nuovo Piano Casa”, uno strumento che recepisce le finalità della legge regionale n. 36/23 e successive modifiche, con l’obiettivo di favorire la riqualificazione urbana e la modernizzazione del patrimonio edilizio esistente, puntando su sostenibilità ed efficienza energetica.

Il provvedimento prevede interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamenti fino al 20% e, nei casi di demolizione e ricostruzione, fino al 35%, con l’intento di migliorare la qualità abitativa, urbana e la sicurezza degli immobili.

Particolare rilievo è attribuito alle misure per la promozione dell’edilizia residenziale sociale e alla destinazione delle risorse derivanti dalla monetizzazione degli standard urbanistici. Tali fondi saranno impiegati per interventi di riqualificazione, attrezzamento del verde urbano, forestazione e rinaturalizzazione nei comparti CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA9 e CB3.

“Ritengo che questo provvedimento possa rappresentare un volano per l’economia locale, in grado di stimolare la ripresa del settore dell’edilizia, con nuova linfa per i professionisti, favorendo altresì la creazione di nuove opportunità di lavoro”, ha dichiarato Giovanni Mansueto, sottolineando anche il ringraziamento all’Ufficio Tecnico comunale per il lavoro svolto.

Il nuovo piano viene quindi considerato un intervento strategico sia sul piano urbanistico sia su quello economico, con ricadute attese sul rilancio del settore edilizio e sulla rigenerazione del tessuto urbano cittadino.

Lo riporta su Facebook, Giovanni Mansueto.