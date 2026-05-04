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Home // Foggia // Manfredonia, offese all’assessora Valente. Episcopo: “Parole squallide e da condannare”

VALENTE EPISCOPO Manfredonia, offese all’assessora Valente. Episcopo: “Parole squallide e da condannare”

“Da donna, prima ancora che pubblica amministratrice e impegnata in politica e nel sociale, esprimo la più sentita vicinanza e solidarietà"

Manfredonia, offese all’assessora Valente. Episcopo: “Parole squallide e da condannare”

Maria Aida Episcopo - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Maggio 2026
Foggia // Manfredonia //

MANFREDONIA – Si moltiplicano in queste ore i messaggi di solidarietà nei confronti di Maria Teresa Valente, assessora al Welfare del Comune di Manfredonia, dopo quanto accaduto nell’ultima seduta del Consiglio comunale, durante la quale sarebbe stata oggetto di espressioni considerate offensive e inappropriate.

Tra le prime reazioni istituzionali quella della sindaca Maria Aida Episcopo, che ha voluto esprimere pubblicamente vicinanza all’assessora, richiamando anche una riflessione più ampia sul ruolo delle donne nella vita politica e amministrativa.

Da donna, prima ancora che pubblica amministratrice e impegnata in politica e nel sociale, esprimo la più sentita vicinanza e solidarietà a Maria Teresa Valente. Le parole rivolte durante l’ultima seduta consiliare sono squallide e meritano soltanto disprezzo e ferma condanna. Rappresentano una sconfitta per la collettività e dimostrano quanto la strada per una donna in politica sia ancora in salita”, ha dichiarato la sindaca Episcopo.

L’episodio ha suscitato un ampio dibattito cittadino, con diverse manifestazioni di sostegno all’assessora e richiami al rispetto istituzionale all’interno delle sedi consiliari.

1 commenti su "Manfredonia, offese all’assessora Valente. Episcopo: “Parole squallide e da condannare”"

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