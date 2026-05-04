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Home // Cronaca // Manfredonia piange Matteo Prencipe. Massimo: “Ciao Professore, ora corri tra gli angeli”

MATTEO PRENCIPE Manfredonia piange Matteo Prencipe. Massimo: “Ciao Professore, ora corri tra gli angeli”

Conosciuto da colleghi e amici come “il Professore”, Matteo viene ricordato come una persona precisa, determinata, attenta ai dettagli

MANFREDONIA ALTO, PH MATTEO NUZZIELLO

MANFREDONIA ALTO, PH MATTEO NUZZIELLO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia si stringe nel dolore per la scomparsa di Matteo Prencipe, operaio di 61 anni, venuto a mancare oggi, 4 maggio 2026, a San Giovanni Rotondo, presso la Casa Sollievo della Sofferenza. Matteo Prencipe era nato a Manfredonia il 6 aprile 1965.

Conosciuto da colleghi e amici come “il Professore”, Matteo viene ricordato come una persona precisa, determinata, attenta ai dettagli e capace di essere punto di riferimento nei momenti più difficili. Chi ha condiviso con lui il lavoro ne sottolinea il coraggio, la dignità e la forza dimostrati anche nelle battaglie personali e professionali affrontate negli anni.

A darne il triste annuncio sono la moglie, i figli, il genero, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.

I funerali si terranno martedì 5 maggio alle ore 17:00 nella Chiesa parrocchiale San Michele Arcangelo. La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio di Casa Sollievo della Sofferenza.

il ricordo del collega, Massimo Ciuffreda

Matteo Prencipe, per tutti noi “il Professore”.

Il tuo soprannome raccontava già tutto: la precisione, la cura dei dettagli, la capacità di vedere più lontano e più a fondo degli altri. Ma chi ha avuto la fortuna di lavorare al tuo fianco sa che eri molto di più: eri forza, determinazione, esempio.

Hai affrontato la tua precedente battaglia con un coraggio che non si dimentica, senza mai perdere lucidità e dignità. E, durante la vertenza, hai messo tutto te stesso: energia, spirito, intelligenza. Non hai mai fatto un passo indietro, insegnandoci cosa significhi davvero crederci fino in fondo.

Ci sono battaglie che mettono a dura prova, che sfiniscono. Ma anche in quelle tu sei stato guida, e lo sarai ancora. Perché la tua presenza non si ferma qui: resterai nella nostra azienda, nelle scelte che faremo, nel modo in cui affronteremo le difficoltà, nella precisione che ci hai insegnato a pretendere da noi stessi.

Continueremo a guardare le cose anche con i tuoi occhi, con quella tua “super visione” che sapeva sempre trovare la strada giusta.

Ciao, Professore,
che il nostro saluto ti arrivi fin lassù…
e adesso corri, con la tua inconfondibile precisione, tra gli angeli.

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