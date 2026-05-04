MANFREDONIA – Tutto pronto per il “Gargano Triathlon Sprint”, la manifestazione sportiva agonistica in programma domenica 10 maggio 2026. In vista dell’evento, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Manfredonia ha emanato una specifica ordinanza per disciplinare la sicurezza della navigazione e tutelare l’incolumità dei partecipanti durante la frazione di nuoto.

La gara, organizzata dalla Triathlon Manfredonia ASD, prevede un percorso complessivo articolato nelle tre discipline del triathlon – nuoto, ciclismo e corsa – con partenza della frazione natatoria dalla Spiaggia Castello. In particolare, il tratto in mare interesserà uno specchio acqueo antistante il litorale cittadino per una distanza di 750 metri, delimitato da apposite boe e coordinate geografiche definite .

Secondo quanto disposto dall’ordinanza, dalle ore 9:00 e fino al termine della gara sarà istituita un’area di sicurezza attorno al campo di gara, estesa per circa 100 metri. All’interno di questa zona saranno vietate una serie di attività: dalla navigazione, all’ancoraggio e alla sosta di unità navali, comprese quelle da diporto, fino alle immersioni subacquee e a qualsiasi forma di pesca. Il provvedimento si estende inoltre a tutte le attività connesse ai pubblici usi del mare, sia in superficie che sott’acqua.

Restano escluse dal divieto le unità direttamente coinvolte nell’organizzazione e nell’assistenza alla manifestazione, oltre ai mezzi della Guardia Costiera, delle forze di polizia e dei servizi pubblici impegnati per esigenze istituzionali. Tali unità, tuttavia, dovranno mantenere costanti contatti radio o telefonici con la sala operativa della Capitaneria, anche tramite il numero di emergenza 1530.

Particolare attenzione è richiesta anche alle imbarcazioni in transito nelle aree limitrofe. L’ordinanza impone infatti una navigazione a velocità ridotta e l’adozione di tutte le precauzioni suggerite dalla buona pratica marinaresca, al fine di evitare situazioni di pericolo per gli atleti impegnati in acqua.

Ulteriori disposizioni riguardano l’organizzazione dell’evento: prima dell’inizio della gara dovranno essere comunicati alla Capitaneria il nominativo del responsabile del campo gara, l’orario effettivo di partenza e il numero dei partecipanti. Analogamente, al termine della manifestazione dovrà essere trasmessa la comunicazione di conclusione delle attività.

Lo svolgimento della frazione di nuoto sarà inoltre subordinato alla presenza di condizioni meteo-marine favorevoli e di un adeguato servizio di assistenza e sorveglianza, elementi che ricadono sotto la responsabilità diretta degli organizzatori.

La Capitaneria sottolinea che il provvedimento ha natura di polizia marittima e prevede sanzioni per i trasgressori, secondo quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalla normativa vigente in materia di diporto nautico.

A cura di Michele Solatia.