FOGGIA – La memoria antimafia torna al centro del dibattito politico cittadino, con un duro intervento dell’Associazione “Giovanni Panunzio *Eguaglianza Legalità Diritti” dopo la bocciatura in Consiglio comunale di un emendamento dedicato proprio alla figura dell’imprenditore ucciso dalla mafia.

Nel comunicato diffuso il 2 maggio, l’associazione guidata da Dimitri Cavallaro Lioi esprime “vivo disappunto” per il voto contrario della maggioranza all’emendamento presentato dal consigliere di opposizione Nunzio Angiola, che puntava a rafforzare le iniziative legate alla memoria antimafia e a risolvere alcune criticità ancora aperte.

Tra queste, la mancanza di una sede agibile per l’associazione, la riqualificazione dell’area (“piastra”) intitolata a Panunzio e il futuro del bene confiscato alla mafia in località Salice Nuovo.

L’emendamento, discusso il 16 marzo scorso, è stato respinto con il voto contrario dei consiglieri di maggioranza presenti, mentre hanno votato a favore le opposizioni e i consiglieri del Movimento 5 Stelle.

Da qui una serie di domande rivolte direttamente alla sindaca, alla presidente del Consiglio comunale e ai consiglieri che hanno bocciato la proposta: “Perché dire no a un documento che riguarda la memoria dell’unica vittima innocente di mafia riconosciuta in Capitanata?” si legge nella nota.

L’associazione contesta in particolare l’assenza di motivazioni chiare e sottolinea come il voto rischi di “ferire il senso stesso del sacrificio di Giovanni Panunzio e dell’impegno antimafia in città”.

Il comunicato arriva in un momento delicato per Foggia, segnato da una recente recrudescenza criminale e da una crisi politica in seno alla maggioranza.

Da qui la richiesta formale: un incontro con i consiglieri che hanno votato contro l’emendamento per ottenere chiarimenti e verificare la volontà dell’amministrazione di intervenire concretamente sulle questioni aperte.

“Non è una questione privata – sottolinea l’associazione – ma un tema che riguarda l’intera città e il suo impegno contro la criminalità organizzata”.

Nota di commento del consigliere comunale Nunzio Angiola al comunicato stampa di oggi dell’associazione Panunzio dal titolo: “La memoria antimafia e (più d’una domanda (con una richiesta) ai componenti del Consiglio Comunale di Foggia”.

“La bocciatura del nostro emendamento non è stato un incidente. È stata una scelta politica precisa. Ed è stata una scelta sbagliata. Si è deciso di voltare le spalle alla memoria di Giovanni Panunzio, simbolo autentico dell’antimafia sociale a Foggia. Non un nome qualsiasi, ma una storia che rappresenta il coraggio di chi ha detto no alla criminalità pagando con la vita. Chi ha votato contro non può nascondersi dietro cavilli o alibi procedurali. Qui non c’era da interpretare: c’era solo da scegliere. E qualcuno ha scelto male.

Ma ciò che rende questa decisione ancora più grave è un altro aspetto, che va stigmatizzato con forza: non è neppure lontanamente ammissibile che un emendamento di questo tipo venga bocciato per il solo fatto di provenire da un consigliere di opposizione. Questo non è confronto democratico. È chiusura, è arroganza istituzionale, è un modo distorto di intendere il ruolo delle istituzioni. Sui temi della memoria e dell’antimafia non possono esistere steccati politici, né logiche di schieramento. Quando prevale questa mentalità, non si colpisce l’opposizione: si colpisce la credibilità stessa delle istituzioni.

Perché quando si nega tutela a un simbolo così forte, non si compie un atto neutro: si manda un messaggio politico chiaro, devastante, che indebolisce la cultura della legalità e ferisce la memoria collettiva di questa città. Altro che antimafia sbandierata nei convegni o nei comunicati di circostanza. Qui si misura la coerenza. E qualcuno l’ha clamorosamente mancata. Noi continueremo a stare da una parte sola. Quella della memoria, della dignità, della lotta vera alle mafie. Senza ambiguità. Senza ipocrisie. Continueremo a stare dalla parte di Giovanni Panunzio”.

Nunzio Angiola, consigliere comunale a Foggia e segretario provinciale del movimento Cambia.