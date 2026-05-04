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Home // Attualità // Microchirurgia salva la mano a un 18enne dopo un grave incidente. Maruccia: “Intervento delicato durato ore”

INTERVENTO MICROCHIRURGIA Microchirurgia salva la mano a un 18enne dopo un grave incidente. Maruccia: “Intervento delicato durato ore”

Il giovane presentava lesioni estese ai tessuti molli e la distruzione completa dei tendini estensori della mano

Microchirurgia salva la mano a un 18enne dopo un grave incidente. Maruccia: "Intervento delicato durato ore"

Microchirurgia salva la mano a un 18enne dopo un grave incidente. Maruccia: "Intervento delicato durato ore" - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Maggio 2026
Attualità // Bari //

Un complesso intervento di microchirurgia plastica ricostruttiva ha permesso di salvare la mano a un ragazzo di 18 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. L’operazione è stata eseguita dall’équipe specializzata del Policlinico di Bari.

Il giovane presentava lesioni estese ai tessuti molli e la distruzione completa dei tendini estensori della mano, una condizione che metteva a rischio non solo la funzionalità, ma anche la stessa sopravvivenza dell’arto.

Dopo l’intervento, il paziente ha iniziato un percorso di fisioterapia già durante il ricovero ed è stato dimesso nei giorni scorsi in buone condizioni generali.

È stato eseguito un intervento delicato, durato diverse ore, durante il quale è stata utilizzata una tecnica di microchirurgia avanzata – ha spiegato il chirurgo Michele Maruccia – che ha previsto il trasferimento di un lembo di tessuto detto ‘Alt’ dalla coscia, poi trapiantato sulla mano per coprire le aree danneggiate. Utilizzando innesti di fascia lata è stato possibile ricostruire l’intero sistema dei tendini estensori, consentendo una ripresa funzionale della mano”.

Sull’importanza del centro barese è intervenuto anche il direttore del reparto Giuseppe Giudice: “Il Centro di Chirurgia della mano del Policlinico di Bari è l’unico centro Cumi del Centro-Sud ed è riconosciuto dalla Società Italiana di Chirurgia della Mano. Abbiamo attivato un’agenda dedicata alle visite ambulatoriali per tutte le patologie della mano, non solo traumatiche ma anche malformative e degenerative”.

Un risultato che evidenzia l’elevato livello di specializzazione della struttura e le potenzialità della microchirurgia nel recupero funzionale degli arti gravemente compromessi.

Lo riporta ansa.it.

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