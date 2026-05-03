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Home // Cronaca // Monte Sant’Angelo. Scalinata per San Michele, incidente nel cantiere: cresce l’allarme sicurezza

INCIDENTE FERITO Monte Sant’Angelo. Scalinata per San Michele, incidente nel cantiere: cresce l’allarme sicurezza

Una persona ferita dopo una caduta. Residenti e cittadini chiedono interventi urgenti.

Monte Sant'Angelo. Scalinata per San Michele, incidente nel cantiere: cresce l’allarme sicurezza

Monte Sant'Angelo. Scalinata per San Michele, incidente nel cantiere: cresce l’allarme sicurezza

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Momenti di preoccupazione oggi nei pressi del cantiere sulla scalinata che conduce a San Michele, dove una persona è scivolata riportando ferite tali da richiedere l’intervento dell’ambulanza.

L’episodio riaccende i riflettori sulle condizioni di sicurezza dell’area, già da settimane al centro di segnalazioni e disagi per cittadini, residenti, turisti e commercianti. Se finora le criticità erano legate soprattutto a ritardi e organizzazione dei lavori, quanto accaduto oggi apre ora una questione più grave: la tutela dell’incolumità pubblica.

Secondo quanto emerge, il cantiere potrebbe non garantire adeguate condizioni di sicurezza, soprattutto nei passaggi pedonali. Una situazione che richiede verifiche immediate.

Si chiede quindi all’Amministrazione comunale di intervenire con urgenza per controllare lo stato dei lavori, rafforzare la segnaletica e mettere in sicurezza l’area, oltre a fornire tempi certi sulla conclusione dell’intervento.

I lavori pubblici restano fondamentali per la città, ma – come sottolineato da più parti – non possono tradursi in rischi per i cittadini. Quando un cantiere diventa potenzialmente pericoloso, è necessario agire senza ulteriori ritardi.

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