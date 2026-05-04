MONTE SANT’ANGELO – Parte ufficialmente la procedura per l’affidamento del servizio di pulizia dei litorali e dei fondali marini per l’annualità 2026. Con determinazione n. 572 del 30 aprile 2026, il V Settore Ambiente, Agricoltura e Foreste ha avviato l’iter amministrativo per l’attuazione degli interventi finanziati dalla Provincia di Foggia.

Il progetto, dal valore complessivo di 50.257,48 euro, è finalizzato alla rimozione di rifiuti e materiale vegetale spiaggiato lungo le coste, con interventi che interesseranno sia gli arenili che i fondali marini .

Il Comune di Monte Sant’Angelo è risultato beneficiario del contributo provinciale nell’ambito di un avviso pubblico rivolto ai Comuni costieri, che prevede finanziamenti per migliorare il decoro e la sicurezza delle spiagge, contrastando la dispersione dei rifiuti in mare. L’ente ha già ricevuto un’anticipazione pari al 50% delle risorse, circa 25mila euro, per avviare le attività .

Il progetto approvato prevede una serie articolata di interventi: dalla pulizia manuale e meccanizzata degli arenili alla rimozione di rifiuti di origine antropica, fino alle operazioni subacquee per il recupero di materiali presenti sui fondali, come reti da pesca dismesse, pneumatici e altri rifiuti ingombranti.

Dal punto di vista tecnico, l’importo principale dell’appalto è pari a 45.656,80 euro, a cui si aggiungono oneri fiscali e contributi, come evidenziato nel quadro economico riportato nell’atto .

La procedura scelta dall’amministrazione è quella dell’affidamento diretto, consentita dalla normativa per importi inferiori a 140mila euro. L’individuazione dell’operatore economico avverrà attraverso la piattaforma telematica “Appalti&Contratti”, con invito rivolto alla società Omnitech Srl.

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di tutela ambientale e valorizzazione del litorale, con particolare attenzione alle aree libere e non in concessione. L’obiettivo è duplice: da un lato migliorare la fruibilità turistica delle spiagge, dall’altro ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti marini.

Il cronoprogramma prevede diverse fasi di rendicontazione e pagamento, con stati di avanzamento lavori e saldo finale entro ottobre 2026, subordinati alla verifica delle attività svolte.

A cura di Michele Solatia.