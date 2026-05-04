Pasta tracciata con QR code: Granoro punta sulla filiera del grano pugliese

BARI – Un QR code sulle confezioni di pasta per raccontare, in modo trasparente, l’intero percorso del grano pugliese: dai campi agli scaffali. È l’innovativa iniziativa dell’azienda Granoro di Corato, che sarà presentata alla fiera internazionale Tuttofood Milano 2026, in programma dall’11 al 14 maggio.
Attraverso la scansione del codice, i consumatori potranno accedere a un sistema avanzato di tracciabilità che consente di ricostruire ogni fase della filiera: dalla coltivazione nei campi pugliesi, con l’indicazione degli agricoltori coinvolti, fino alla trasformazione nel molino e nel pastificio. Il sistema fornirà anche informazioni sulle distanze percorse dal grano e sulle certificazioni di qualità.
Alla base del progetto c’è la tecnologia blockchain, sviluppata in collaborazione con Authentico, realtà italiana specializzata in soluzioni digitali per il settore agroalimentare. Il sistema sarà applicato alla linea “Dedicato”, prodotta esclusivamente con grano duro coltivato in Puglia.
La filiera coinvolge attualmente circa 350 aziende agricole locali, per un totale di oltre 15mila ettari coltivati. Un modello che punta sulla filiera corta, con benefici anche ambientali: il grano percorre infatti distanze limitate tra campo, molino e pastificio, contribuendo alla riduzione delle emissioni legate al trasporto.
Fonte: ANSA