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Home // Manfredonia // Presunta aggressione verbale in Consiglio comunale, Ugo Galli: “Si renda pubblico il video per fare chiarezza”

"FARE CHIAREZZA" Presunta aggressione verbale in Consiglio comunale, Ugo Galli: “Si renda pubblico il video per fare chiarezza”

"Chiedo la diffusione pubblica dello stesso, così da introdurre elementi oggettivi di chiarezza"

Manfredonia, richiedenti asilo e tensioni in Consiglio: proteste fuori dall’aula e nodo barriere architettoniche  - 30.04.2026

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AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

Presunta aggressione verbale in Consiglio comunale, Galli: “Si renda pubblico il video per fare chiarezza”

In merito al caso che coinvolge l’assessora Valente, relativo alla presunta aggressione verbale avvenuta durante una seduta del Consiglio comunale, interviene il consigliere comunale Ugo Galli.

«A fronte della risonanza mediatica assunta dall’episodio denunciato quattro giorni dopo la celebrazione del Consiglio comunale dall’assessora Valente, episodio che si caratterizzerebbe per gravi ingiurie rivolte dai cittadini presenti, o da uno dei cittadini presenti, nei confronti della stessa assessora, ritengo doveroso introdurre elementi oggettivi di chiarezza nell’interesse pubblico e generale», dichiara Galli.

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UGO GALLI, SQ

Il consigliere fa riferimento anche alle affermazioni dell’avvocata Innocenza Starace, tra le firmatarie del comunicato con cui è stato denunciato il presunto episodio.

«Poiché l’avvocata Starace asserisce attraverso i social l’esistenza di un video che dimostrerebbe l’offesa ricevuta dall’assessora Valente, chiedo la diffusione pubblica dello stesso, così da introdurre elementi oggettivi di chiarezza su una vicenda che sta investendo negativamente un’intera comunità», prosegue Galli.

Secondo il consigliere comunale, la pubblicazione del filmato consentirebbe di fare piena luce sull’accaduto e di riportare il confronto su un piano di trasparenza.

«La comunità — conclude Galli — chiede soltanto chiarezza in merito alla questione dei richiedenti asilo».

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