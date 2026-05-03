MANFREDONIA – Non si placa la polemica politica dopo l’episodio di aggressione verbale avvenuto nelle ultime ore in Consiglio comunale. A intervenire nei commenti sui social è l’assessora Maria Teresa Valente, che rompe il silenzio con una dichiarazione netta: “Presenterò denuncia”.

Secondo quanto riferito, l’episodio si sarebbe verificato durante una seduta particolarmente tesa, in un clima già segnato da forti contrasti. L’assessora chiarisce di aver scelto di non intervenire immediatamente in aula: “Avrei potuto farlo, ma avrebbe solo esasperato ancora di più gli animi, che erano già drammaticamente tesi”.

A rendere pubblica la vicenda sono state persone presenti, che hanno deciso di denunciare quanto accaduto. Una scelta che Valente condivide pienamente: “È giusto così, perché la violenza va denunciata, sempre”.

Nella sua presa di posizione, l’assessora respinge ogni tentativo di ridimensionare l’accaduto, sottolineando come non possano esistere giustificazioni legate al contesto o alla tensione del momento. “Se iniziamo a giustificare anche solo in parte certe frasi, allora dobbiamo essere pronti a giustificare qualsiasi forma di violenza”.

Parole dure che richiamano un tema più ampio: il clima politico e sociale. Secondo Valente, quanto accaduto non è un episodio isolato, ma il risultato di “un odio che viene alimentato giorno dopo giorno verso le istituzioni”, in un contesto sempre più segnato da tensioni.

Da qui la decisione di procedere per vie legali: “Se è vero che ho provato dispiacere per una persona arrivata a dire tanto, è altrettanto vero che quelle parole non possono essere tollerate”.

L’assessora richiama infine il valore del linguaggio e della responsabilità pubblica: “Le parole hanno un peso. Non possiamo permetterci né di far finta di nulla né di sminuire, anche per rispetto del livello del confronto che vogliamo per questa città”.

In queste ore numerosi i messaggi di solidarietà arrivati all’esponente della giunta, che conclude ringraziando chi le ha espresso vicinanza.

Commento sui social integrale

“Avrei potuto intervenire in Consiglio comunale, come qualcuno oggi suggerisce arrivando persino a insinuare dubbi su quanto accaduto. Ma farlo in quel momento avrebbe solo esasperato ancora di più gli animi, che erano già drammaticamente tesi.

Chi era accanto a me ha ritenuto giusto rendere pubblici quegli insulti. Ed è giusto così, perché la violenza va denunciata, sempre.

Non c’è nulla da ridimensionare. Non c’entra il contesto, non c’entra la disperazione. Se iniziamo a giustificare, anche solo in parte, certe frasi, allora dobbiamo essere pronti a giustificare qualsiasi forma di violenza. E sappiamo bene che l’odio porta altro odio, e che dalle parole è fin troppo facile passare ad altro.

Presenterò denuncia. Perché se è vero che in quel momento ho persino provato dispiacere per una persona arrivata a dire tanto, è altrettanto vero che quelle parole sono il risultato di un odio che viene alimentato, giorno dopo giorno, verso le istituzioni, dentro un clima di tensione crescente. E che continua ad essere alimentato.

Le parole hanno un peso. E oggi, per quello che viviamo e ascoltiamo ogni giorno, non possiamo permetterci né di far finta di nulla né di sminuire, anche per rispetto del livello del confronto che vogliamo per questa città.

Ringrazio tutte le persone che in queste ore stanno esprimendo solidarietà”. (Maria Teresa Valente, 04.05.2026).