Rodi Garganico celebra il centenario di Giuseppe Cassieri: un omaggio alla memoria e alla cultura

RODI GARGANICO – Un appuntamento con la memoria, la cultura e l’identità del territorio. Il prossimo 12 maggio 2026 la città di Rodi Garganico renderà omaggio a Giuseppe Cassieri, a cento anni dalla sua nascita, figura di spicco del panorama intellettuale italiano del Novecento.

Scrittore, giornalista e saggista di rilievo nazionale, Cassieri rappresenta uno dei figli più illustri di questa terra. La sua opera e il suo pensiero hanno contribuito in modo significativo alla costruzione dell’identità culturale locale e nazionale, mantenendo sempre vivo il legame con la sua città natale.

Per celebrare l’importante ricorrenza è stato organizzato un evento pubblico di alto profilo culturale che vedrà la partecipazione di studiosi ed esperti della sua produzione letteraria. A coordinare l’incontro sarà Rino Caputo dell’Università di Tor Vergata di Roma. Interverranno inoltre Andrea Di Consoli, scrittore e autore radiotelevisivo, Antonio R. Daniele dell’Università di Foggia, Antonio Motta del Centro Documentazione Sciascia e Teresa Rauzino, ricercatrice indipendente.

L’appuntamento è fissato per le ore 9.30 presso l’Auditorium del Conservatorio “U. Giordano” di Rodi Garganico, dove la comunità e il mondo culturale si ritroveranno per ricordare e valorizzare una delle personalità più rappresentative della storia cittadina.