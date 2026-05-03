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Home // Manfredonia // Rotary Club Manfredonia: ferma condanna per i gravi episodi di offesa e aggressione verbale

ROTARY CONDANNA Rotary Club Manfredonia: ferma condanna per i gravi episodi di offesa e aggressione verbale

Il Rotary Club Manfredonia, da sempre impegnato nella promozione dei valori etici, della legalità e della convivenza civile, esprime piena solidarietà all’Assessore Valente

Rotary Club Manfredonia: ferma condanna per i gravi episodi di offesa e aggressione verbale

Rotary Club Manfredonia: ferma condanna per i gravi episodi di offesa e aggressione verbale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

Il Rotary Club Manfredonia, esprime ferma condanna per i gravi episodi di offesa e aggressione verbale verificatisi nel corso dell’ultimo consiglio comunale ai danni dell’Assessore Maria Teresa Valente.

Tali comportamenti risultano incompatibili con i principi di rispetto, dialogo civile e responsabilità istituzionale che devono sempre caratterizzare il confronto democratico, soprattutto nelle sedi istituzionali.

Il Rotary Club Manfredonia, da sempre impegnato nella promozione dei valori etici, della legalità e della convivenza civile, esprime piena solidarietà all’Assessore Valente, auspicando che episodi simili non abbiano più a ripetersi e che il dibattito pubblico torni a svolgersi in un clima di rispetto reciproco e costruttivo confronto. (nota stampa)

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