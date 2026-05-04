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MARASCO LONGO “Se Padre Pio alzasse la testa…”: Marasco accende la campagna elettorale a San Giovanni Rotondo

"Non sono io che devo parlare dei problemi… ma Mimmo Longo"

“Se Padre Pio alzasse la testa…”: Marasco accende la campagna elettorale a San Giovanni Rotondo

“Se Padre Pio alzasse la testa…”: Marasco accende la campagna elettorale a San Giovanni Rotondo

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
4 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

San Giovanni Rotondo, città di Padre Pio, luogo di fede e raccoglimento… ma anche, a quanto pare, teatro di una politica tutt’altro che silenziosa. A scuotere l’atmosfera ci ha pensato Giuseppe Marasco, consigliere comunale del gruppo misto, con un intervento che definire “colorito” è riduttivo.

“Se Padre Pio alzasse la testa e guardasse tutte le malefatte… si vergognerebbe”. L’apertura è di quelle che non passano inosservate. Un’immagine forte, quasi cinematografica, che proietta direttamente il Santo nel mezzo delle dinamiche amministrative locali. Altro che miracoli: qui si parla di “triste realtà”.

Marasco però chiarisce subito il suo ruolo: “Non sono io che devo parlare dei problemi… ma Mimmo Longo”. E infatti il comizio prende rapidamente la forma di un assist politico al candidato sindaco, sostenuto con convinzione: “Dovete votare e sostenere Mimmo Longo”.

Nel mezzo, però, arriva la stoccata più dura contro la politica locale: “Basta con la politica che prende in giro le persone”. Un’accusa diretta, seguita da un principio quasi didascalico: “La politica è fatta a servizio dei cittadini, non servirsi dei cittadini per i propri comodi”.

E poi il passaggio più teatrale, quello che probabilmente resterà negli appunti (e nei sorrisi) di chi ascoltava: “I politici… le ‘tre facce’ come il dio Giano”. Tradotto: “quelli che dicono che la mattina non vale il pomeriggio, e il pomeriggio non vale la sera”. Una politica camaleontica, che cambia versione a seconda dell’orario.

Non manca nemmeno la metafora gastronomica: “I fast food della politica devono andare via”. Veloci, forse pratici, ma – nel racconto di Marasco – decisamente poco salutari per la città.

Il finale è un crescendo: “È l’unico che può portare la città a una rinascita, a un trionfo, a una nuova era”. E ancora: “Basta con le vecchie logiche… basta con la politica vecchia!”. Un appello che suona come uno slogan, ma anche come una dichiarazione di intenti.

Tra “malefatte”, “tre facce” e “fast food della politica”, San Giovanni Rotondo si ritrova così al centro di una campagna elettorale dai toni accesi, dove il sacro viene evocato e il profano risponde a gran voce.

E mentre Marasco conclude con un semplice “grazie”, resta una domanda sospesa: se davvero Padre Pio “alzasse la testa”, assisterebbe a un miracolo… o a un altro comizio?

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "“Se Padre Pio alzasse la testa…”: Marasco accende la campagna elettorale a San Giovanni Rotondo"

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