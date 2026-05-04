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Home // Manfredonia // Serie D, girone H ai titoli di coda: Barletta in C, Manfredonia salvo all’ultima giornata

BARLETTA MANFREDONIA Serie D, girone H ai titoli di coda: Barletta in C, Manfredonia salvo all’ultima giornata

La formazione pugliese festeggia il salto di categoria dopo una stagione da protagonista, mentre il Manfredonia conquista la salvezza diretta

Serie D, girone H ai titoli di coda: Barletta in C, Manfredonia salvo all’ultima giornata

Serie D, girone H ai titoli di coda: Barletta in C, Manfredonia salvo all’ultima giornata - PH: Lucia Melcarne, Fonte Immagine: Facebook, Manfredonia Calcio 1932

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Maggio 2026
Manfredonia // Sport //

La Serie D girone H si chiude con la promozione del Barletta in Serie C al termine della 38ª e ultima giornata di campionato. La formazione pugliese festeggia il salto di categoria dopo una stagione da protagonista, mentre il Manfredonia conquista la salvezza, evitando i playout grazie ai risultati dell’ultimo turno.

Nel dettaglio dei risultati, spiccano il successo del Manfredonia ad Acerrana per 2-1, la vittoria del Barletta a Nardò per 1-0 e il roboante 6-0 del Città di Fasano sulla Paganese, oltre al 2-2 tra Virtus Francavilla e Sarnese.

Classifica finale e verdetti
Il Barletta chiude al primo posto con 70 punti, davanti a Martina e Città di Fasano (62). Seguono Paganese (58), Nardò e Gravina (55), quindi Afragolese (49) e il gruppo formato da Fidelis Andria e Virtus Francavilla a quota 48.

In zona salvezza, il Manfredonia chiude a 43 punti, agganciando Francavilla in Sinni e Real Normanna. Retrocedono in Eccellenza Ferrandina e Acerrana, ultime in classifica.

Playoff e playout: il quadro completo
Definito anche il tabellone playoff. Le semifinali di girone, in gara unica, si disputeranno il 10 maggio: Martina-Nardò e Città di Fasano-Paganese. Le vincenti si affronteranno nella finale del 17 maggio, con in palio l’accesso alla fase nazionale.

Per i playout, sempre in gara unica il 10 maggio, si giocheranno Sarnese-Pompei e Nola-Heraclea: le perdenti retrocederanno in Eccellenza.

Le promosse in Serie C dai gironi di Serie D
Definito anche il quadro delle promozioni nei vari gironi:
Girone A Vado
Girone B Folgore Caratese
Girone C Treviso
Girone D Desenzano
Girone E Grosseto
Girone F Ostiamare
Girone G Scafatese
Girone H Barletta
Girone I Savoia

Il Barletta completa così il proprio percorso con la promozione in Serie C, coronando una stagione chiusa al primo posto del girone.

Lo riporta noinotizie.it.

1 commenti su "Serie D, girone H ai titoli di coda: Barletta in C, Manfredonia salvo all’ultima giornata"

  1. La società dovrebbe darsi una svegliata dovrebbe prendere un po’ esempio e fare un minimo di sforzo come ha fatto RICCARDI !!! Rodice hai fallito pure quest’anno!!!!!!!! Che festeggi festeggi sempre ultima giornata per salvarti. Tu, mentalità di vittoria non ne hai!! e non hai una mente vincente..

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