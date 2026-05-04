La Serie D girone H si chiude con la promozione del Barletta in Serie C al termine della 38ª e ultima giornata di campionato. La formazione pugliese festeggia il salto di categoria dopo una stagione da protagonista, mentre il Manfredonia conquista la salvezza, evitando i playout grazie ai risultati dell’ultimo turno.

Nel dettaglio dei risultati, spiccano il successo del Manfredonia ad Acerrana per 2-1, la vittoria del Barletta a Nardò per 1-0 e il roboante 6-0 del Città di Fasano sulla Paganese, oltre al 2-2 tra Virtus Francavilla e Sarnese.

Classifica finale e verdetti

Il Barletta chiude al primo posto con 70 punti, davanti a Martina e Città di Fasano (62). Seguono Paganese (58), Nardò e Gravina (55), quindi Afragolese (49) e il gruppo formato da Fidelis Andria e Virtus Francavilla a quota 48.

In zona salvezza, il Manfredonia chiude a 43 punti, agganciando Francavilla in Sinni e Real Normanna. Retrocedono in Eccellenza Ferrandina e Acerrana, ultime in classifica.

Playoff e playout: il quadro completo

Definito anche il tabellone playoff. Le semifinali di girone, in gara unica, si disputeranno il 10 maggio: Martina-Nardò e Città di Fasano-Paganese. Le vincenti si affronteranno nella finale del 17 maggio, con in palio l’accesso alla fase nazionale.

Per i playout, sempre in gara unica il 10 maggio, si giocheranno Sarnese-Pompei e Nola-Heraclea: le perdenti retrocederanno in Eccellenza.

Le promosse in Serie C dai gironi di Serie D

Definito anche il quadro delle promozioni nei vari gironi:

Girone A Vado

Girone B Folgore Caratese

Girone C Treviso

Girone D Desenzano

Girone E Grosseto

Girone F Ostiamare

Girone G Scafatese

Girone H Barletta

Girone I Savoia

Il Barletta completa così il proprio percorso con la promozione in Serie C, coronando una stagione chiusa al primo posto del girone.

Lo riporta noinotizie.it.