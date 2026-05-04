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GIUNTA VIESTE Spettacolo con Amii Stewart, la Giunta comunale di Vieste dice sì

Via libera all’evento musicale “Ci vorrebbero mille canzoni”

Spettacolo con Amii Stewart, la Giunta comunale di Vieste dice sì

Giuseppe Nobiletti e Grazia Maria Starace - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
4 Maggio 2026
Gargano // Manfredonia //

La Giunta comunale di Vieste punta sulla musica e sugli eventi per animare la città. Con la delibera n. 110 del 4 maggio 2026 è arrivato il via libera alla proposta di spettacolo dal titolo “Ci vorrebbero mille canzoni”, con protagonista Amii Stewart.

L’iniziativa si inserisce nella strategia dell’amministrazione di promuovere eventi capaci di unire intrattenimento e socialità. Nel provvedimento si sottolinea infatti come le manifestazioni pubbliche rappresentino uno strumento fondamentale per favorire l’aggregazione e la convivenza civile, oltre che occasioni di svago per cittadini e turisti.

La seduta si è svolta in videoconferenza, con la partecipazione della maggioranza degli assessori e la presidenza del vicesindaco Maria Pecorelli, che ha illustrato la proposta alla Giunta.

A cura di Michele Solatia.

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