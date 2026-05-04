Tucson Angel Manfredonia, l’impresa è compiuta: battuto Carovigno, ora la finale contro Monopoli

Non è stata solo una vittoria, ma il sigillo su una serie pazzesca. Con il cuore, con i denti e con la spinta incessante dei tifosi, la Tucson Angel Manfredonia supera Carovigno in gara 3 di semifinale e vola ufficialmente in finale, dove ad attenderla ci saranno i Seagulls Monopoli.

Il Paladante è esploso in un boato al suono della sirena finale, trasformando la serata in un abbraccio collettivo tra squadra e pubblico. Una vittoria sofferta, intensa, bellissima: il sogno continua.

L’avvio è stato di marca sipontina. Dopo una prima fase di equilibrio, un parziale di 8-0 ha acceso gli spalti, con Grasso protagonista e capace di colpire ripetutamente la retina. Il primo quarto si è chiuso sul 26-18. Nel secondo periodo Manfredonia ha continuato a dettare il ritmo, trascinata anche dalla precisione di Stankowski, andando all’intervallo sul 49-38.

Carovigno, però, non è rimasta a guardare. Sotto i colpi di un monumentale Iaia, autore di 22 punti, e con la solidità di Angelini, gli ospiti hanno provato più volte a ricucire lo strappo. Nel terzo quarto è salito in cattedra Ba: i suoi 11 punti nel parziale, 20 totali, sono stati ossigeno puro per la Tucson.

L’ultimo quarto è stato un thriller. La stanchezza si è fatta sentire, ma la lucidità di F. Ciociola nei momenti decisivi ha permesso a Manfredonia di respingere l’assalto finale del Carovigno. Alla sirena, il tabellone ha detto 82-79: Manfredonia è in finale.

Complimenti anche agli sconfitti: Carovigno si è confermata squadra di alto profilo, capace di lottare colpo su colpo. Lo sport è anche questo: quando entrambe meriterebbero di andare avanti, una sola può festeggiare.

Ora testa alla finalissima contro Monopoli. Sarà una sfida stellare tra due squadre che hanno meritato pienamente questo atto conclusivo.

Tabellini

Tucson Angel Manfredonia 82

Ba 20, Grasso 18, F. Ciociola 13, Stankowski 11, Vuolo 7, A. Ciociola 7, Marzulli 5, Carmone 1, Prencipe 0, Piemontese 0, Guerra 0, Bottalico 0.

HS Carovigno Basket 2023 79

Iaia A. 22, Angelini 14, Villalon 13, Iannello 7, Proto 7, Vitucci 5, Monna 5, Leo 4, Tarahija 2, Zito 0, Flores 0, Arnaldo 0.