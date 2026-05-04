Volano stracci a Manfredonia! "Caro Mangano di presunto c'è solo il tuo peso politico, pari a zero"

MANFREDONIA – Duro affondo del coordinamento di Manfredonia Civica nei confronti del consigliere comunale Nicola Mangano, dopo il suo recente comunicato e l’uscita dal movimento.

“Di presunto – si legge nella nota – c’è solo il suo peso politico, pari a zero”. Il gruppo ritiene necessario “ristabilire alcuni elementi di verità politica”, sottolineando come “la coerenza non si misuri con le parole, ma con i fatti, le scelte e le azioni quotidiane, soprattutto quando si rappresentano le istituzioni”.

Secondo Manfredonia Civica, la decisione di Mangano di lasciare il movimento non sarebbe frutto di un percorso politico serio e maturato, bensì “l’ennesimo riposizionamento personale, mascherato da valutazione politica”. Una scelta che, a loro dire, confermerebbe una costante ricerca della collocazione più conveniente, piuttosto che l’adesione a un progetto politico definito.

Il coordinamento ripercorre poi l’attività amministrativa del consigliere dopo l’elezione, accusandolo di aver privilegiato la visibilità personale rispetto al lavoro politico concreto. “Non ha costruito una linea politica, né contribuito in modo riconoscibile a un progetto per la città – si legge – ma si è limitato a esibire una delega allo Sport ‘sostanzialmente al nulla’”.

Nel mirino anche l’operato legato alla delega: “Non bastano targhe, fotografie o tornei di bocce per qualificare l’impegno di un amministratore. La politica richiede programmazione, investimenti e atti concreti, non passerelle”.

Manfredonia Civica contesta inoltre il percorso politico di Mangano, definito “segnato da continui cambi di collocazione”, ricordando episodi come il sostegno a un candidato del Partito Democratico alle regionali e la candidatura alle provinciali nella lista del presidente in quota Molo 21. “Il risultato – affermano – è stato politicamente irrilevante”.

Sul piano dell’attività in Consiglio comunale, il giudizio è netto: “In due anni il suo contributo è stato debole, pari a zero. Nessuna battaglia riconoscibile, nessuna proposta incisiva, solo dichiarazioni di voto prive di forza”.

Il coordinamento respinge poi le accuse di mancato confronto politico, ribadendo che la scelta di non partecipare alle coalizioni è stata consapevole: “Avevamo compreso da subito che l’esperienza amministrativa stava scivolando nel solito teatrino, tra chi decide e chi resta allineato pur di conservare un incarico”.

Da qui la contrapposizione: “Noi abbiamo scelto di non partecipare a quel sistema. Mangano ha scelto la strada più comoda, restando o spostandosi secondo convenienza”.

Critiche anche alla recente adesione a Molo 21, definita “un nuovo approdo di opportunità più che una scelta politica alta e meditata”. “Quando si cambia collocazione a ogni cambio di vento – affermano – non è responsabilità politica, ma semplice sopravvivenza”.

Infine, la conclusione: “La politica è contenuto, visione e capacità di incidere. Non basta esserci: bisogna servire a qualcosa. Nel caso del consigliere Mangano, resta una presenza amministrativa poco incisiva e troppo attenta alla propria immagine”.

Il coordinamento ribadisce: “La coerenza non si proclama, si pratica. E quando il percorso è fatto di continui spostamenti e appoggi variabili, diventa difficile dare lezioni agli altri”.